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影／不滿鄰桌講話大聲起口角 高雄男子憤朝店開3槍逃逸
高雄宋姓男子昨天與妻子到卡拉OK飲酒時，因不滿隔壁桌男客講話太大聲，與客人起口角後，竟然憤而走到店外持改造手槍開了3槍後離去，雖然宋男在開槍後就帶著妻子往苓雅區建國一路上的商旅藏匿，但仍3小時候就被高市警方逮捕。
據了解，宋男（52歲）昨天凌晨1點左右時，與妻子續攤前往褒揚街上的卡拉OK店，但在進入約20分鐘時，宋因不滿隔壁桌2名客人講話太大聲，與對方起了口角爭執。
男客認為宋已喝醉、情緒激動，便與友人離開卡拉OK，宋見到狀況後還是憤而走到店外，向店家的玻璃門連開3槍後，導致店家玻璃嚴重龜裂，他隨即帶著妻子離開現場，逃往建國一路上的商務旅館藏匿。
高雄市警三民二分局接獲報案後，組成專案小組調閱監視器循線追查，在凌晨3點半時，進入旅館內攻堅逮捕宋男，並於內起獲一把改造手槍、6顆子彈。警詢後依照槍砲彈藥管制條例及毀損罪嫌送辦。
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