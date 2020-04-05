職業軍人經營Airbnb日租房 不知情收K毒包裹判無罪

許姓職業軍人在外經營Airbnb套房、國際代購，去年收到1個2公斤K他命的毒包裹，還沒拆封就被跟監調查官逮捕，檢方依運毒罪起訴，許喊冤不知情懷疑遭1名馬籍房客「小胖」冒用個資，法院依當時搜索、手機對話等，均未發現許有任何和共犯聯繫資訊，難排除他不知情，判處無罪，可上訴。

起訴指出，許男為陸軍某單位中士現役軍人，卻提供姓名、地址予同夥，去年5月14日由對方從比利時寄送2包K他命（總重2085公克），夾藏在燈具包裹內偷渡入境，關務署發現有異扣押發現，由調查處人員31日佯裝送貨員投遞，趁許下樓簽收時逮捕他。

審理時，許坦承簽收包裹，但堅決否認運毒，辯稱寄送人可能是他Airbnb的一名馬來西亞籍房客，先前對方有說要寄東西來並索取地址，他身為房東沒有多問就提供，加上自己有做國際代購，原以為是經退貨的鞋子送來，領包裹時就以為是他的東西，但還沒拆封就被調查人員攔下。

許還說，他4月底曾向外國網站訂購1雙鞋子，但過程訂單被取消後又收到郵局通知，但因逢漢光演習沒辦法收就寄放大樓管理室，當下根本不知寄來的是毒品，他懷疑收件人另名叫「小胖」的房客，在這期間一共住了21天，小胖也曾跟他要名字羅馬拼音、英文住址，說要寄東西來。

法院認為，檢方起訴內容並無許和「小胖」或寄送毒品的不詳人士聯繫對話，或是收受報酬等相關事證，若許和運毒者有犯意聯絡，從事如此高風險行為，所得利潤應不少，或至少幾個共犯間彼此應有聯絡資料、訊息，但監聽譯文並未發現，檢方也沒提出許的動機、利潤分配，採信許辯詞。

法院並勘驗警方秘錄器，發現許從警衛室領取包裹後，隨即被調查官等人攔住、盤查，可見未等許將包裹帶回、轉交，難排除他不知內容為何物僅收受的可能性，而許若明知要運毒，卻提供真實姓名並親自領取，甘冒職業軍人遭處重刑、經營房東被解約等風險，已違背常情。

加上事發後，包括許男租屋處、營區辦公室及寢室都被搜索，但除了該毒包裹外，其餘手機、筆電內都查無和本件相關事證，無從認定許運毒有關聯，另移民署也查出「小胖」確有其人，出入境時間、國籍和許所稱吻合，可見許並非幽靈抗辯，也查無其他積極證據，判處許男無罪。