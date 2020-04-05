深夜領錢遭警盤查帶回酒測 法院：警違法

桃園黃姓男子深夜騎車到ATM領錢被楊梅分局2名便衣員警盤查，警方認為他是毒品人口、身上有酒味帶回酒測，但黃拒測挨罰18萬元，他不服提行政訴訟；法院認為，警方僅以黃深夜領錢就盤查，根本無犯罪嫌疑，且黃騎車也沒違規致發生具體危害，認定酒測違法，判處撤銷原處分，可上訴。

經調查，黃男去年8月1日凌晨1點多，騎車到楊梅幼公郵局前領錢，轄區幼獅派出所員警上前盤查認定他有酒味，要求他回去酒測遭拒，經開單舉發由桃園市交裁處開罰18萬元罰鍰、吊銷駕照等處分。

黃不服提行政訴訟，主張當時被2名穿便服男子盤查，對方以他是毒品人口帶回派出所要驗尿，但自己沒有腳步不穩、眼神渙散或口齒不清狀況，警方再次確認發現他非列管，但其中1名警員要他快喝水驗尿就能離開，被搜身、驗尿均無所獲下，就改說要酒測，但自己被盤查當下並未開車。

交裁處指出，林姓、黃姓警員當天以便衣埋伏，見黃騎車來提款問到濃厚酒味，黃坦承喝12瓶啤酒才外出，因近日要服刑才喝酒解悶，警方認為他是毒品人口又酒駕才要求帶回，但事後黃不願配合酒測，警方就依法開單，全程都有錄影，認為並無違誤。

林姓警員證稱，當時和同事著便衣在提款機附近，因車手盜領次數太多，所以盤查黃男，同時聞到很濃的酒味，法院並勘驗警方秘錄器，發現黃當時騎車過程平穩、停在停車格內沒有違規，也未達「已發生具體危害」或「依客觀合理判斷易生危害」等合理懷疑程度。

法院認為，警方以黃在深夜時分前往提款機領錢，就對他盤查已非試適法，因民眾在深夜提款，根本不是產生「合理懷疑疑有犯罪之嫌疑，或有犯罪之虞」的正當事由，因此警方以此對黃男要求酒測應屬違法。

法院指出，黃騎機車並無任何違規情事，未達「已發生具體危害」或「依客觀合理判斷易生危害」合理懷疑，且黃也無犯罪嫌疑、犯罪之虞，員警就舉發他拒絕酒測，已違反行政程序，判處撤銷原處分。