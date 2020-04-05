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影／通緝男豪宅種大麻 乾濕分離全日照技術都用上

聯合報 / 記者鄭國樑/即時報導
平鎮警分局長李建明（左）向市警局長陳國進報告破案過程。記者鄭國樑／翻攝
平鎮警分局長李建明（左）向市警局長陳國進報告破案過程。記者鄭國樑／翻攝

桃園市平鎮警方昨晚突襲中壢區山錦路一處民宅大麻種植場，逮捕詐欺、重傷害雙通緝的詹姓男子外，並在他住查獲大麻活和其他毒品，市價超過百萬元，今天把他另依毒品等罪嫌移送桃園地檢署偵辦。

警方逐一清點，詹男種植的大麻活株共有100棵，另外還有大麻種子200顆、毒品咖啡包400公克及一批栽植工具，市價高達上百萬，全案上午還在擴大偵辦當中。

平鎮警分局龍岡派出所副所長曾金淇表示，22歲詹姓男子遭台中地院、桃園地檢發布詐欺及、重傷害通緝，平日以販毒為業，日前更在網路上兜售大麻行經十分囂張。昨天傍晚6點警方接獲線報，指出詹男返回中壢區山錦路住處查看所種植之大麻，警方見機不可失立即派員前往查緝，果然在家門口逮到正在抽菸的詹男。

詹男所居住的透天豪宅大門未關，且漂出濃郁的大麻氣味，員警很快就在屋裡找到大麻和毒品，現場逐一清查，起出上百棵大麻還有毒品與犯罪所得7萬元及一批栽植工具。警方也發現詹男種植技術也十分專業，除了乾濕恆溫、大麻幼株及大麻成株均分開種植外，家中四周也布滿了錫箔紙，來反射燈光增加日照，提升大麻株存活機會。

詹男落網後，坦承大麻種子及栽種技術都是上網購買及學習，但是對如何取得大麻和有無同夥等問題都避而不答。警方上午還在追查該批大麻及毒品咖啡包之來源及流向，釐清案情。

22歲詹男涉嫌種大麻和販賣、持有毒品被警方逮捕，記者鄭國樑／翻攝
22歲詹男涉嫌種大麻和販賣、持有毒品被警方逮捕，記者鄭國樑／翻攝
警方逮捕通緝犯還起出數量可觀的大麻植株和種子、培養土。記者鄭國樑／翻攝
警方逮捕通緝犯還起出數量可觀的大麻植株和種子、培養土。記者鄭國樑／翻攝

大麻 毒品 通緝

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