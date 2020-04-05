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男酒後口角糾紛 朝卡拉OK店開槍洩憤遭逮

中央社 / 高雄5日電

宋姓男子今天在高市三民區某卡拉OK店酒後與他人發生口角糾紛後，持手槍朝店家玻璃門開3槍洩憤逃逸，轄區高市三民第二警分局據報循線約於2個小時逮人，查扣改造手槍1把。

高雄市政府警察局三民第二分局表示，凌晨1時許獲報這家卡拉OK店遭人開槍擊破玻璃門，立即出動快打部隊趕赴現場，但涉案的40歲宋男開槍後逃逸。沒有人員傷亡。

警方查出宋男是在店內與他人發生口角糾紛，持手槍朝店家玻璃門擊發3槍洩憤後逃逸，三民第二警分局與高市警局刑事警察大隊組專案小組偵辦，沿犯嫌逃逸路線調閱相關監視器，查知宋男犯案後藏匿在苓雅區建國一路一處民宅，於凌晨3時許順利逮人，當場查扣1把改造手槍及子彈6發。

三民第二警分局長黃文哲表示，雖然是防疫期間，警方對於暴力犯罪、財產犯罪、聚眾鬥毆等違法行為，絕不姑息，立即查辦，並繼續向上溯追槍枝來源。

警方訊後，全案依槍砲彈藥刀械管制條例及毀損罪嫌，移送高雄地檢署偵辦。

警察 槍枝

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