聽新聞
test
0:00 / 0:00
6名脫逃越南偷渡客回籠 14天隔離檢疫後移交回南部
經過14天隔離檢疫後終於移交，今年3月21日海巡署在小琉球海域查獲31名越南籍偷渡客，23日晚上6人從中港留置室破窗脫逃、27日全數緝回，海巡署昨天將居家檢疫期滿14天的所有偷渡客完成移交偵防分署，並戒送至移民署南區事務大隊高雄收容所，辦理後續遣返作業。
海巡署中部分署表示，越南偷渡客留置期間，24小時派人輪值戒護，每天2次體溫量測，3次環境消毒，時刻提高警覺，穿着整套防護裝備執勤，對海巡署人員「真的很有瘦身效果。」
昨天偷渡客移監後立即實施留置處所全面消毒，以酒精擦拭及噴灑所有空間與使用過的物品，澈底杜絕病菌殘留。
6名偷渡客破窗逃逸後，海巡署長陳國恩主持專案會議，檢警協助，迅速逮回或策動偷渡客投案。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言