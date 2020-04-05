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6名脫逃越南偷渡客回籠 14天隔離檢疫後移交回南部

聯合報 / 記者游振昇/台中即時報導
6名越南偷渡客從中港留置室破窗逃，被抓回，經過14天隔離檢疫。記者游振昇/攝影
6名越南偷渡客從中港留置室破窗逃，被抓回，經過14天隔離檢疫。記者游振昇/攝影

經過14天隔離檢疫後終於移交，今年3月21日海巡署在小琉球海域查獲31名越南偷渡客，23日晚上6人從中港留置室破窗脫逃、27日全數緝回，海巡署昨天將居家檢疫期滿14天的所有偷渡客完成移交偵防分署，並戒送至移民署南區事務大隊高雄收容所，辦理後續遣返作業。

海巡署中部分署表示，越南偷渡客留置期間，24小時派人輪值戒護，每天2次體溫量測，3次環境消毒，時刻提高警覺，穿着整套防護裝備執勤，對海巡署人員「真的很有瘦身效果。」

昨天偷渡客移監後立即實施留置處所全面消毒，以酒精擦拭及噴灑所有空間與使用過的物品，澈底杜絕病菌殘留。

6名偷渡客破窗逃逸後，海巡署長陳國恩主持專案會議，檢警協助，迅速逮回或策動偷渡客投案。

6名越南偷渡客從中港留置室破窗逃，被抓回，經過14天隔離檢疫。記者游振昇/攝影
6名越南偷渡客從中港留置室破窗逃，被抓回，經過14天隔離檢疫。記者游振昇/攝影
6名越南偷渡客從中港留置室破窗逃，被抓回，經過14天隔離檢疫。記者游振昇/攝影
6名越南偷渡客從中港留置室破窗逃，被抓回，經過14天隔離檢疫。記者游振昇/攝影

海巡署 偷渡 越南

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