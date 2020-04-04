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居家檢疫、隔離推「加強版」 需再加7天自主健康管理

居家檢疫情侶疑輕生 陳時中：介入了解

中央社 / 台北4日電
中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。聯合報系記者陳雨鑫／攝影
中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。聯合報系記者陳雨鑫／攝影

桃園市一對居家檢疫情侶疑燒炭自殺，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天表示，會由相關諮詢關懷單位介入了解。

他呼籲居家檢疫民眾，如果有需要，可打關懷電話1922（或0800001922）或各縣市居家檢疫及隔離關懷服務中心（https://tinyurl.com/sc2tmxy），由心理師協助心理輔導。

桃園市桃園區吳姓男子與邱姓女子3月底從日本返台，但在配合居家檢疫14天內被發現疑燒炭輕生，檢察官完成相驗，並將檢體送請法務部法醫研究所檢驗，以釐清死因。

珍惜生命，自殺不能解決問題，生命一定可找到出路。如果需諮商或相關協助可撥生命線專線「1995」或張老師服務專線「1980」。

自殺，不能解決難題；求助，才是最好的路。求救請打1995 ( 要救救我 )

居家檢疫 生命線 疫情

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