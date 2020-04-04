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影／中市凌晨兩方人馬KTV酒後互毆 快打警力迅速壓制

聯合報 / 記者白錫鏗／台中即時報導
于男、廖男今天凌晨至南屯區文心南路一家KTV飲酒作樂，與陳男等人互看不順眼，雙方大打出手，好在台中市警四分局快打警力火速趕到，以優勢警力制伏，依傷害及聚眾鬥毆等罪，將于等共7人分別移送台中地檢署偵辦。圖／台中市警四分局提供
于男、廖男今天凌晨至南屯區文心南路一家KTV飲酒作樂，與陳男等人互看不順眼，雙方大打出手，好在台中市警四分局快打警力火速趕到，以優勢警力制伏，依傷害及聚眾鬥毆等罪，將于等共7人分別移送台中地檢署偵辦。圖／台中市警四分局提供

台中市民于姓、廖姓男子今天凌晨至南屯區文心南路一家KTV飲酒作樂，期間在包廂外走廊聊天，與陳男等人互看不順眼，因廖男身上插有玩具空氣手槍，遭陳男等人奪下，雙方大打出手，好在台中市警四分局快打警力火速趕到，以優勢警力制伏于、廖，以及陳男5人，依傷害及聚眾鬥毆等罪，將于等共7人分別移送台中地檢署偵辦。

市警四分局今天凌晨3時51分，接獲報案指稱轄內文心南路上KTV內有人打架，獲報後立即啟動快打部隊，由南屯派出所副所長周明勳率支援警力共20人趕抵現場，警方到場雖未發現打架，惟仍有一方持續叫囂。

優勢警力立即將情緒激動的嫌犯壓制在地，強勢迅速控制現場，現場盤查陳姓男子等與本案關連之人，並將相關人帶回警所調查。

員警調閱現場監視器，雙方為不同包廂消費之客人，彼此互不相識。其中一方于男、廖男在包廂走廊外聊天，另一方陳男、莊男、趙男、曾男及另一陳男在另一側聊天疑似因雙方酒後互看不順眼，進而互嗆、互毆。

其中，廖嫌因身上插有把疑似手槍(玩具空氣手槍)，引起陳男緊張上前奪下，過程中趙男因此臉部受有創傷。經送醫敷治後無大礙。

警方在現場查扣玩具空氣槍一把(不具殺傷力)，乃將一干人等、證物帶返偵辦，詢問後分別將于、廖以傷害罪移送；陳、莊、趙、曾、陳除傷害罪外，再加辦刑法聚眾鬥毆罪移送偵辦。

員警呼籲，雖現為防疫期間又適逢清明連假，但警方仍處於高度警戒狀態，一旦有聚眾鬥毆、街頭暴力等犯罪情事，違法滋事者，一定立即打擊不法，依法嚴懲，絕不寬貸。

于男、廖男今天凌晨至南屯區文心南路一家KTV飲酒作樂，與陳男等人互看不順眼，雙方大打出手，好在台中市警四分局快打警力火速趕到，以優勢警力制伏，依傷害及聚眾鬥毆等罪，將于等共7人分別移送台中地檢署偵辦。圖／台中市警四分局提供
于男、廖男今天凌晨至南屯區文心南路一家KTV飲酒作樂，與陳男等人互看不順眼，雙方大打出手，好在台中市警四分局快打警力火速趕到，以優勢警力制伏，依傷害及聚眾鬥毆等罪，將于等共7人分別移送台中地檢署偵辦。圖／台中市警四分局提供

傷害罪 台中市 KTV

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