主持橋頭桶屍案專案會議 陳家欽勉防疫兼顧治安

高市警方偵辦橋頭桶裝女屍案，今天經指紋比對查出死者身分是103年底被通報失蹤人口的林姓婦人；警政署長陳家欽下午南下主持專案會議，並期勉警方防疫也要兼顧治安。

橋頭區高雄捷運糖廠站1號出口對面一處私人空地雜草叢生，地主昨天請來挖土機整地，當場挖破被埋藏在地下的一個橘色大塑膠桶，挖土機司機赫見女屍露出桶外，檢警昨天初步相驗發現，桶屍是名女性，年齡及身分都不詳，身高約160公分左右，左手有萎縮現象，遺體裸露並沾附污泥。

橋頭地檢署檢察官上午複驗死者解剖追查死因，同時採集死者骨頭等部位送驗，比對死者身分。檢方發現，死者喉嚨甲狀軟骨有骨折，四肢及身體等部位也有骨折或疑似出血等傷勢，不排除是外力造成，已解剖採集相關檢體送驗釐清死因。

高市警局鑑識中心上午複驗時採集死者指紋帶回比對，下午發現與高雄市鳳山區61歲的林姓婦人指紋相符。警方指出，林婦於民國103年12月13日被夫婿報警協尋，通報為失蹤人口迄今。

警方表示，專案小組正全面清查林婦離家後的交友狀況及相關接觸對象，如社會大眾有林婦相關資訊，歡迎提供，以利警方偵辦。

另外，陳家欽傍晚也專程南下高雄市警察局主持桶屍案專案會議，並嘉勉專案小組於防疫期間對維護治安打擊犯罪的辛勞。

陳家欽會中除指示全力查辦桶屍案，並勉勵同仁能持續結合民政、衛生等單位共同防疫，仍應關注治安動態與趨勢，防疫和治安須兼顧。