快訊

美國國務院催國人盡速返美 近期恐不再安排新返美航班

板橋驚傳國小童被推下樓？防疫校外人士不得進入警調查

主持橋頭桶屍案專案會議 陳家欽勉防疫兼顧治安

中央社 / 高雄3日電

高市警方偵辦橋頭桶裝女屍案，今天經指紋比對查出死者身分是103年底被通報失蹤人口的林姓婦人；警政署長陳家欽下午南下主持專案會議，並期勉警方防疫也要兼顧治安。

橋頭區高雄捷運糖廠站1號出口對面一處私人空地雜草叢生，地主昨天請來挖土機整地，當場挖破被埋藏在地下的一個橘色大塑膠桶，挖土機司機赫見女屍露出桶外，檢警昨天初步相驗發現，桶屍是名女性，年齡及身分都不詳，身高約160公分左右，左手有萎縮現象，遺體裸露並沾附污泥。

橋頭地檢署檢察官上午複驗死者解剖追查死因，同時採集死者骨頭等部位送驗，比對死者身分。檢方發現，死者喉嚨甲狀軟骨有骨折，四肢及身體等部位也有骨折或疑似出血等傷勢，不排除是外力造成，已解剖採集相關檢體送驗釐清死因。

高市警局鑑識中心上午複驗時採集死者指紋帶回比對，下午發現與高雄市鳳山區61歲的林姓婦人指紋相符。警方指出，林婦於民國103年12月13日被夫婿報警協尋，通報為失蹤人口迄今。

警方表示，專案小組正全面清查林婦離家後的交友狀況及相關接觸對象，如社會大眾有林婦相關資訊，歡迎提供，以利警方偵辦。

另外，陳家欽傍晚也專程南下高雄市警察局主持桶屍案專案會議，並嘉勉專案小組於防疫期間對維護治安打擊犯罪的辛勞。

陳家欽會中除指示全力查辦桶屍案，並勉勵同仁能持續結合民政、衛生等單位共同防疫，仍應關注治安動態與趨勢，防疫和治安須兼顧。

陳家欽 失蹤 骨折

延伸閱讀

移送陳家欽遭北檢退回 徐國勇：依法辦理

逮捕銀行搶匪破窗受傷 警署長陳家欽慰問表揚

新竹警員殉職14年手表還在走 睹物思人鼻酸

談陳家欽案 葉毓蘭：政治力介入變派系大亂鬥

相關新聞

桃園驚傳居家檢疫男女身亡 鄭文燦發臉書說明

桃園2名居家檢疫男女陳屍屋內，引起社會關注，桃園市長鄭文燦今晚在臉書發文說明，表示此案是今天負責居家檢疫的區公所同仁發現...

高雄橋頭桶屍案 檢察官複驗：喉嚨甲狀軟骨骨折

高雄市橋頭桶屍案，檢察官今天上午會同法醫，前往高雄市殯儀館解剖遺體，歷經長達7小時複驗，初判遺體喉嚨甲狀軟骨有骨折現象，...

昨天屋內還傳出電視聲 2名居家檢疫男女燒炭亡

桃園市桃園區一對年約四十多歲吳姓男子和邱姓女子，上月31日從日本返台，居家檢疫才1天就失聯，據悉，里幹事與警方從昨天開始...

居家檢疫同居男女失聯2天 今發現陳屍租屋處疑尋短

40多歲同居的吳姓男子、邱姓女子，上月底從日本返國，依規定在桃園市租處居家檢疫14天，預計15日解除管制，2人突然失聯，警方今天發現警示，立即前往2人住家找人...

影／橋頭桶屍案死者面貌曝光！警方籲：提供線索緝凶

高雄市橋頭桶屍案，專案小組確認死者就是6年前離家失蹤的61歲林姓婦人。警方著手清查林婦離家後交友狀況及人際接觸對象，對外...

影／高雄橋頭桶屍案 今天解剖複驗...首將釐清有無外傷

高雄市橋頭桶屍案，警方清查、比對失蹤人口特徵，初步懷疑死者是家住鳳山、失蹤6年的林姓婦人；經員警查訪家屬後，雖家屬並沒有...

債務糾紛？當鋪白晝遭轟6槍

台南市南區金華路一段一家當鋪，昨天下午二點多遭人連開六槍，子彈打破當鋪大門落地窗，玻璃碎裂一地，幸無人受傷。案發後二個多小時，警方在約二公里外市立殯儀館前停車場找到作案用銀色休旅車，目前懷疑與當鋪有債務糾紛的王姓男子涉案，全力追查。

高雄橋頭女桶屍 埋屍至少十天

高雄市橋頭糖廠捷運站前方空地驚傳女桶屍命案，當地橋南里長蘇道明說，裝屍桶子大約大型垃圾桶大小，桶高及腰，該處空地荒蕪多年，但會勘時埋屍處雜草未生，像是新翻過土，懷疑當時死者就已被埋屍，至少十天。

高雄橋頭驚見女桶屍 距糖廠捷運站僅百米

高雄橋頭糖廠捷運站前空地昨天驚傳桶屍命案，一具赤裸女屍被裝入橘色塑膠桶埋在雜草叢生的荒廢農地多日，直到地主委託挖土機整地時才出土。死者左手疑先天性萎縮，遺體沾附不少汙泥、且嚴重發黑腐壞，檢警不排除是遭人殺害棄屍，正清查岡山、橋頭一帶失蹤人口，全力追查死者身分。

影／台南市安平聯結車撞機車 機車女乘客不幸當場死亡

43歲張姓聯結車駕駛與同向35歲石姓騎士，在台南安平區中華西路段發生擦撞，機車後座女乘客被輾斃，肇事原因警方釐清中。

影／橋頭捷運桶屍命案 警方追查

高雄市橋頭區傳出棄屍命案，位於捷運橋頭糖廠前的一片空地今天上午地主找來挖土機進行整地，挖到1個橘色塑膠桶，桶內赫見1具滿...

左手萎縮！高捷橋頭糖廠站前女桶屍特徵曝光

高雄市橋頭區傳出棄屍命案，挖土機今天上午在橋頭糖廠站前的空地整地，挖到1個橘色塑膠桶，桶內赫見1具滿身汙泥的屍體。檢警相...

熱門新聞

影／桃園特斯拉愚人節自撞分隔島起大火 32歲駕駛受困死亡

影／中年男搭捷運不戴口罩遭擋下 大罵站務人員：什麼東西

居家檢疫同居男女失聯2天 今發現陳屍租屋處疑尋短

檢疫違規遭罰30萬無力支付 韓籍夫婦桃機被攔下

嘉義九頭身美女市議員戴寧婚變 連假接孩子返家被告

高雄橋頭桶屍案 死者疑失蹤6年的林姓離家婦人

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。