防疫宅在家 詐騙變多了 性交易少了

新冠肺炎疫情延燒，越來越多人減少出門，更多時間「宅」在家，部分的犯罪行為和社會現象也隨著改變；有員警指出，越來越多人網購口罩，網路詐騙案件數變多，但集會遊行的人數大幅減少，而隨著境管外籍人士只能有條件入境，性交易的案件也隨之減少。

根據警政署「警政統計查詢網」數據，今年2月集會遊行件數共232件、估計參加人次2萬206人次，相較於前兩個月，件數和人次都降低，去年12月的集會遊行有2919件、今年1月1921件，參加人次分別約為192萬人次和124萬人次。

有員警指出，隨著疫情升溫，政府呼籲民眾減少出門並保持社交距離，再加上選舉過後，集會遊行的件數和參加人次都減少，他的轄區常不時有陳抗活動，不僅最近次數減少，連之後申請的件數也屈指可數；另有員警指出，轄區內查獲非法性交易的件數減少，而過去不時查獲外籍女子持觀光簽證非法賣淫，隨著上個月禁止外籍人士入境，估計未來的案件數還會持續減少。

而網購、上網買口罩的人越來越多，網路詐騙案也隨之變多，刑事警察局表示，165反詐騙專線今年已接獲321件民眾網購口罩遭詐騙案件，其中有215件、將近7成都發生在臉書；刑事局指出，臉書不是購物平台，也未提供任何安全交易機制，民眾若有網購口罩需求，應選擇商譽良好的正規購物平台，並拒絕透過通訊軟體私下交易，較有保障。

刑事局表示，最近有很多民眾向165專線反映收到「包裹已派發，請您及時查收」的不明簡訊，研判是詐騙集團利用口罩實名制到貨時機，魚目混珠發送釣魚簡訊，刑事局呼籲民眾若收到，不要點選其中夾帶的網路連結，以免遭駭客植入木馬或被引導至釣魚網站。