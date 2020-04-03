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債務糾紛？當鋪白晝遭轟6槍
台南市南區金華路一段一家當鋪，昨天下午二點多遭人連開六槍，子彈打破當鋪大門落地窗，玻璃碎裂一地，幸無人受傷。案發後二個多小時，警方在約二公里外市立殯儀館前停車場找到作案用銀色休旅車，目前懷疑與當鋪有債務糾紛的王姓男子涉案，全力追查。
根據調查，昨天下午二點十七分，一名男子駕駛銀色休旅車前往當鋪前，下車後掏出手槍朝當鋪玻璃大門連開六槍，隨即開車離去。附近民眾聽到「碰碰碰」連續六聲槍響，一開始還以為有人放鞭炮，外出查看見當鋪大門落地窗破裂，店內物品破損，才知當鋪被開槍。
轄區市警六分局獲報到場蒐證，在當鋪外找到六枚九○子彈彈殼；警方沿路調閱監視錄影畫面，以車追人，發現銀色休旅車案發後從金華路一段轉大成路北上，開到約二公里外市立殯儀館後棄車，槍手下車逃逸，年約四十多歲、平頭、身材壯碩、身穿短袖上衣及深色長褲。
警方除了在轎車上採證，也找到林姓車主說明，林男說，車子借給友人王姓男子使用，不知他去做何用途；據了解，當鋪業者原稱沒有與人結怨，不知為何被開槍，後來得知王男身分，表示王欠債近百萬元，曾經催討。警方懷疑王男因為金錢債務糾紛向當鋪開槍，正全力追查到案。
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