影／台南市驚傳槍響 南區當鋪光天化日被開6槍示威
台南市今天下午驚傳槍響，南區金華路一段一家當鋪，今天下午2點40分多遭歹徒連開6槍後坐上銀色休旅車逃逸，子彈貫穿大門玻璃，玻璃碎裂一地，警方獲報後到場搜證，找到6枚彈殼，當鋪店家向訴警方最後沒有人和結怨，據了解，開槍歹徒一人，警方研判應有共犯接應，正擴大追查。
今天下午2點40分，南區金華路一段傳出碰碰碰槍響，一男子下車後，朝當鋪玻璃大門連開6槍後離去，附近民眾一開始還誤以為有人放鞭炮，外出查看才知當鋪被開槍。
轄區市警六分局獲報後到場蒐證，鑑識人員拉開封鎖線，在當鋪外忙進忙出採證，警方初步找到6枚彈殼，當鋪店家告訴員警，最後沒有人和結怨，據了解，開槍歹徒一人，警方研判應有共犯接應，警方研判警告意味濃厚，正深入追查當鋪交易情形。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言