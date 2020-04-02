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台南市驚傳槍響 當鋪光天化日被開6槍示威

影／台南市驚傳槍響 南區當鋪光天化日被開6槍示威

聯合報 / 記者黃宣翰／即時報導
台南市南區一家當鋪遭人開槍示威。記者黃宣翰／攝影
台南市南區一家當鋪遭人開槍示威。記者黃宣翰／攝影

台南市今天下午驚傳槍響，南區金華路一段一家當鋪，今天下午2點40分多遭歹徒連開6槍後坐上銀色休旅車逃逸，子彈貫穿大門玻璃，玻璃碎裂一地，警方獲報後到場搜證，找到6枚彈殼，當鋪店家向訴警方最後沒有人和結怨，據了解，開槍歹徒一人，警方研判應有共犯接應，正擴大追查。

今天下午2點40分，南區金華路一段傳出碰碰碰槍響，一男子下車後，朝當鋪玻璃大門連開6槍後離去，附近民眾一開始還誤以為有人放鞭炮，外出查看才知當鋪被開槍。

轄區市警六分局獲報後到場蒐證，鑑識人員拉開封鎖線，在當鋪外忙進忙出採證，警方初步找到6枚彈殼，當鋪店家告訴員警，最後沒有人和結怨，據了解，開槍歹徒一人，警方研判應有共犯接應，警方研判警告意味濃厚，正深入追查當鋪交易情形。

台南市南區一家當鋪遭人開槍示威。記者黃宣翰／攝影
台南市南區一家當鋪遭人開槍示威。記者黃宣翰／攝影
台南市南區一家當鋪遭人開槍示威。記者黃宣翰／攝影
台南市南區一家當鋪遭人開槍示威。記者黃宣翰／攝影

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