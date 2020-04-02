影／台南市驚傳槍響 南區當鋪光天化日被開6槍示威

台南市今天下午驚傳槍響，南區金華路一段一家當鋪，今天下午2點40分多遭歹徒連開6槍後坐上銀色休旅車逃逸，子彈貫穿大門玻璃，玻璃碎裂一地，警方獲報後到場搜證，找到6枚彈殼，當鋪店家向訴警方最後沒有人和結怨，據了解，開槍歹徒一人，警方研判應有共犯接應，正擴大追查。

今天下午2點40分，南區金華路一段傳出碰碰碰槍響，一男子下車後，朝當鋪玻璃大門連開6槍後離去，附近民眾一開始還誤以為有人放鞭炮，外出查看才知當鋪被開槍。