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搶板信銀案／歹徒「有與共犯串供可能」遭羈押

聯合報 / 記者蔡翼謙／台北即時報導
搶銀行嫌犯陳劍輝。記者蔡翼謙／翻攝
搶銀行嫌犯陳劍輝。記者蔡翼謙／翻攝

54歲男子陳劍輝涉犯板信銀搶案，持槍打傷保全，前天在龍潭遭圍捕。他供稱，4年前假釋出監，做過買賣衛浴、水果批發員工，因年紀大遭年輕同事排擠，離職後靠友人救濟，經濟不穩。警方詢後將他依恐嚇、殺人未遂、槍砲及竊盜等罪嫌送辦。檢察官昨晚聲押獲准。

台北地方法院指出，陳嫌涉犯攜帶凶器加重強盜罪，其最輕本刑是7年以上；還涉殺人未遂（最輕本刑10年以上）、槍砲彈藥刀械管制條例（最輕本刑5年以上）、未經許可持有子彈罪（最輕本刑5年以上）等罪。

裁定聲押理由在於，提供給陳嫌槍支的共犯，可能涉及其他犯罪組織；陳嫌至今對槍支來源交代不清，且陳嫌作案完，疑還將搶得的贓款交給他人，疑他欠債對象。

另外，北院也認為陳嫌與共犯有互相串供可能。

北院認為，陳嫌可能與共犯透過方便的網路軟體串供，且陳嫌犯下刑期是最輕是7年以上有期徒刑，裁定羈押禁見。

陳嫌8年前在北投搶彩券行，被判刑8年，4年前假釋出監。陳嫌說，出監後做過買賣衛浴、水果批發，但年紀已大，搬不動貨，遭年輕同行欺負，便辭掉工作，長期靠友人金援。為了還人情，才有「大幹一票」想法；也曾想過開Uber，但不會操作系統，所以放棄念頭。

據悉，陳嫌持槍搶得78萬餘元，將8萬餘元還給近幾年救濟自己的友人，剩餘60萬餘元被警方查獲。

陳嫌面對警方偵詢，平靜以對，提到不想連累家人，也擔憂未來遭判的刑期。

警方調查，陳嫌本月30日早上7點多，將黑色凌志轎車停在濱江街附近，搭計程車前往捷運劍潭站，再搭捷運到芝山岩站，出捷運閘口時，不知如何將車票投入投幣孔，便跟著前方乘客闖出閘口。

陳嫌出捷運搭上計程車，向女司機稱要前往八里的靈骨塔看父親，途中司機在北投中央北路上加油站上廁所，陳嫌竊走車，早上10點到達大直，準備找銀行行搶，見板信商業銀行大直分行裡無人，將車停入巷內，10點半衝入作案。

當時保全才剛站起，陳嫌朝保全腿部開1槍，搶走78萬餘元，駕車南下到桃園龜山，再棄車，轉搭計程車返回台北濱江街取車，再南下逃逸，隔天下午3點在龍潭被捕。據悉，陳嫌當時正要回龍潭老家看母親。

警方調查，陳嫌駕駛向友人借的黑色凌志轎車，早在路上隨機竊走3個車牌，並換上竊走車牌，停在濱江街附近。因此，警方回溯陳嫌作案前路線，才懷疑陳嫌駕駛贓車。

對於藏在車上右前座的仿貝瑞塔改造九〇手槍，陳嫌說，是去年底在網路上以3萬元購買。至於陳嫌為何使用疑似改造的M4步槍作案，他說，這隻看起來較嚇人，改造九〇手槍則是屆時遭警方圍捕時，自戕用。

陳嫌也供稱，作案槍枝是向台中友人借的，作案隔天也下台中交還友人。警方還在查緝槍枝。

陳嫌在龜山棄置的計程車上，留有用來裝贓款的旅行袋，警方根據旅行袋上跡證及陳嫌作案後、作案前的行跡，鎖定身分成功破案。

主辦的中山分局也接獲警政署長陳家欽指示，要求釐清陳嫌作案動機，是否有共犯協助逃逸，並且追查贓款及作案槍枝流向。

警方查獲嫌犯陳劍輝搶得贓款。記者蔡翼謙／翻攝
警方查獲嫌犯陳劍輝搶得贓款。記者蔡翼謙／翻攝
嫌犯陳劍輝作案衣物。記者蔡翼謙／翻攝
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計程車 捷運 贓款

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