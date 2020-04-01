逮捕銀行搶匪破窗受傷 警署長陳家欽慰問表揚

上個月30日，台北市大直板信銀行發生持槍強盜案，28小時內警方就逮捕嫌犯。警政署長陳家欽今天前往台北市警察局召開專案會議，除肯定專案小組高效率的成果外，並指示專案小組持續追查嫌犯犯案槍枝、有無共犯及清查其他犯罪。

警察局指出，這次在執行圍捕過程中，嫌犯一度在車內拒捕，專案小組為了迅速逮捕，避免嫌犯開槍造成傷亡，2名員警奮勇近身擊破車窗玻璃逮捕嫌犯，造成手部遭到割傷。陳家欽特別在專案會議中慰問2名受傷同仁，表示員警面對犯罪分子時，全然忘記自身安危的精神令人感佩。但他提醒同仁注意執勤安全，只有好好保護自己，才更能夠守護國人安全。