逮捕銀行搶匪破窗受傷 警署長陳家欽慰問表揚
上個月30日，台北市大直板信銀行發生持槍強盜案，28小時內警方就逮捕嫌犯。警政署長陳家欽今天前往台北市警察局召開專案會議，除肯定專案小組高效率的成果外，並指示專案小組持續追查嫌犯犯案槍枝、有無共犯及清查其他犯罪。
警察局指出，這次在執行圍捕過程中，嫌犯一度在車內拒捕，專案小組為了迅速逮捕，避免嫌犯開槍造成傷亡，2名員警奮勇近身擊破車窗玻璃逮捕嫌犯，造成手部遭到割傷。陳家欽特別在專案會議中慰問2名受傷同仁，表示員警面對犯罪分子時，全然忘記自身安危的精神令人感佩。但他提醒同仁注意執勤安全，只有好好保護自己，才更能夠守護國人安全。
陳家欽表示防疫期間，全國警察非常辛苦，他由衷感謝同仁的付出與奉獻。在全國警察投入防疫工作的同時，刑事局及各地刑事人員也會全力支援各縣市打擊不法，展現偵查能量。對於意圖趁疫作亂、趁火打劫的犯罪分子將迎頭痛擊，一個都不放過
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