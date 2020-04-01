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影／疫情沒在怕！台中七期藏賭博網站 每天下注上億
彭姓男子涉嫌架設賭博網站，在台中市七期重劃區商辦大樓設機房，半年來累積賭資逾10億元，刑事局查獲彭等41人，初步檢視帳冊，下注金額穩定，未受新冠肺炎疫情影響。
警方調查，彭姓男子（40歲）為馬來西亞籍，來台娶妻定居多年，具工程師背景，去年9月起以台中市朝富路一棟商辦大樓為辦公室，架設完美娛樂城賭博網站系列。
據調查，該系列提供輪盤、骰子、百家樂、龍虎鬥等博弈遊戲，下游代理遍及大陸、越南、柬埔寨，每天賭資常突破1億元，警方研判彭抽佣百分之20。
刑事局偵六大隊第二隊蒐證，上月17日搜索查獲彭，逮捕客服、美工、工程師等40人，搜出電腦設備一批及7萬元，依賭博罪嫌移送法辦，檢方命彭10萬元交保。
另外，黃姓男子（26歲）在嘉義縣一棟透天厝設機房，涉嫌代理天悅、盛圖、沐鳴等8個大陸彩票賭博網站，透過微信、QQ等通訊軟體招攬賭客，抽佣千分之一，兩年來獲利720萬元。
刑事局偵七大隊第三隊上月24日搜索查獲黃等4人，隔天通知3人，查扣233萬及電腦設備，檢方令黃30萬元交保。
有犯嫌稱受疫情影響，不少大陸賭客無法出門上班，缺錢下注，賭博網站業績下滑，但警方檢視這兩個賭博網站系列的帳冊及績效表，未發現明顯變化。
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