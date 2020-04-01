快訊

疫情期間出遊荷蘭遭批 嘉縣長夫人劉莉英致歉

台師大學生確診新冠肺炎 全校6日至17日改遠距教學

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／疫情沒在怕！台中七期藏賭博網站 每天下注上億

聯合報 / 記者李奕昕／台北即時報導
彭姓男子涉嫌架設賭博網站，在台中市七期重劃區商辦大樓設機房，半年來累積賭資逾10億元，刑事局查獲彭等41人。記者李奕昕／攝影
彭姓男子涉嫌架設賭博網站，在台中市七期重劃區商辦大樓設機房，半年來累積賭資逾10億元，刑事局查獲彭等41人。記者李奕昕／攝影

彭姓男子涉嫌架設賭博網站，在台中市七期重劃區商辦大樓設機房，半年來累積賭資逾10億元，刑事局查獲彭等41人，初步檢視帳冊，下注金額穩定，未受新冠肺炎疫情影響。

警方調查，彭姓男子（40歲）為馬來西亞籍，來台娶妻定居多年，具工程師背景，去年9月起以台中市朝富路一棟商辦大樓為辦公室，架設完美娛樂城賭博網站系列。

據調查，該系列提供輪盤、骰子、百家樂、龍虎鬥等博弈遊戲，下游代理遍及大陸、越南、柬埔寨，每天賭資常突破1億元，警方研判彭抽佣百分之20。

刑事局偵六大隊第二隊蒐證，上月17日搜索查獲彭，逮捕客服、美工、工程師等40人，搜出電腦設備一批及7萬元，依賭博罪嫌移送法辦，檢方命彭10萬元交保。

另外，黃姓男子（26歲）在嘉義縣一棟透天厝設機房，涉嫌代理天悅、盛圖、沐鳴等8個大陸彩票賭博網站，透過微信、QQ等通訊軟體招攬賭客，抽佣千分之一，兩年來獲利720萬元。

刑事局偵七大隊第三隊上月24日搜索查獲黃等4人，隔天通知3人，查扣233萬及電腦設備，檢方令黃30萬元交保。

有犯嫌稱受疫情影響，不少大陸賭客無法出門上班，缺錢下注，賭博網站業績下滑，但警方檢視這兩個賭博網站系列的帳冊及績效表，未發現明顯變化。

黃姓男子在嘉義縣一棟透天厝設機房，涉嫌代理8個大陸彩票賭博網站，兩年來獲利720萬元，刑事局查獲黃等7人。記者李奕昕／攝影
黃姓男子在嘉義縣一棟透天厝設機房，涉嫌代理8個大陸彩票賭博網站，兩年來獲利720萬元，刑事局查獲黃等7人。記者李奕昕／攝影
彭姓男子涉嫌架設賭博網站，在台中市七期重劃區商辦大樓設機房，半年來累積賭資逾10億元，刑事局查獲彭等41人。記者李奕昕／翻攝
彭姓男子涉嫌架設賭博網站，在台中市七期重劃區商辦大樓設機房，半年來累積賭資逾10億元，刑事局查獲彭等41人。記者李奕昕／翻攝
黃姓男子在嘉義縣一棟透天厝設機房，涉嫌代理8個大陸彩票賭博網站，兩年來獲利720萬元，刑事局查獲黃等7人。記者李奕昕／翻攝
黃姓男子在嘉義縣一棟透天厝設機房，涉嫌代理8個大陸彩票賭博網站，兩年來獲利720萬元，刑事局查獲黃等7人。記者李奕昕／翻攝
黃姓男子在嘉義縣一棟透天厝設機房，涉嫌代理8個大陸彩票賭博網站，兩年來獲利720萬元，刑事局查獲黃等7人。記者李奕昕／翻攝
黃姓男子在嘉義縣一棟透天厝設機房，涉嫌代理8個大陸彩票賭博網站，兩年來獲利720萬元，刑事局查獲黃等7人。記者李奕昕／翻攝

賭博 新冠肺炎

延伸閱讀

假賣家網拍口罩不出貨 全台80人被騙21萬

網拍業者囤積4千片口罩 刑事局抓人查出售價超貴

網售口罩未出貨賺國難財 男子遭逮聲押獲准

坐擁麥拉倫跑車、海外匯回1億賭博資金 嘉檢起訴22人

相關新聞

影／疫情沒在怕！台中七期藏賭博網站 每天下注上億

彭姓男子涉嫌架設賭博網站，在台中市七期重劃區商辦大樓設機房，半年來累積賭資逾10億元，刑事局查獲彭等41人，初步檢視帳冊...

影／搶板信商銀嫌犯陳劍輝落網 移送北檢複訊

男子陳劍輝前天在台北市中山區板信商業銀行大直分行，開槍打中一名保全人員並劫走78萬元；陳男昨下午在桃園龍潭圍被緝獲，警方...

假賣家網拍口罩不出貨 全台80人被騙21萬

王姓男子看準新冠肺炎疫情引發口罩搶購，上網假意賣口罩，收錢卻不出貨，向80餘人騙走21萬元，刑事局拘提他依詐欺罪嫌移送，...

張朝亮「超小心」策劃長興董座豪宅強盜案 檢方起訴

高雄長興化工老董豪宅去年遭蒙面強盜洗劫，屋內金飾、外幣現金全遭搜刮一空。檢警循線追捕，懷疑主嫌之一，可能是曾犯下新光集團...

中市議員黃仁涉詐領助理費 中檢裁定以30萬交保

國民黨第15選區台中市平地原住民市議員黃仁及妻子王春梅，被檢舉於2010年至2014年、及2018年迄今，利用人頭詐領助...

網拍業者囤積4千片口罩 刑事局抓人查出售價超貴

陳姓男子在臉書販賣口罩、酒精、額溫槍等新冠肺炎防疫物資，售價是市價的3倍起跳，刑事局拘提他，搜出口罩4257片及酒精13...

揚言殺9大學法學院81教授全家 檢聲押禁見恐嚇要錢男

一名陳姓男子近期透過電子郵件將「恐嚇信」寄給全國9間大學法學院共81位教授，並附上兩個帳戶，引起大學校園內恐慌。台北地檢...

300萬失金案不起訴 陳明文：檢調偵查大動作前所未見

嘉義地檢署偵辦民進黨立委陳明文在高鐵遺失300萬元一案，確定不起訴。陳明文回應，個人事小，防疫優先，接下來他會繼續把立法...

搶板信銀案／歹徒搭捷運不知怎投幣 不排除有再搶劫想法

板信商業銀行大直分行搶案，涉案男子陳劍輝昨天下午在桃園龍潭落網，陳嫌犯案時間是早上10點半，警方查出他當天早上6點多，就...

陳明文涉違洗錢防制法 不起訴

民進黨立委陳明文去年在高鐵遺失300萬元事件，涉違洗錢防制法，嘉義地檢署檢察官經過半年調查偵結，查無不法，今天不起訴處分。

孕妻與兩子溺斃 丈夫痛哭：為第三胎去留糾結

南投縣昨發生孕婦幼子女落水3屍4命憾事，南投地檢署今進行相驗，確認3人均是生前落水，身上並無其他外傷，遺體將交由家屬處理...

想唱霸王歌！ 店家要求付款竟持槍恐嚇 卻反遭奪槍制伏

屏東縣一名曾姓男子（46歲）日前與友人到車城鄉海口路一間小吃部飲酒作樂，離場時，店家要求他付款竟然遭拒絕。曾男因此與店家...

熱門新聞

漁光島女主角身分揭曉？網友懷疑是當年的「一條線」比基尼

驚！南投母子3人溺斃疑似尋短 身體以繩索綁在一起

南投市東山吊橋晚間驚傳母親和2名幼子溺斃

南投母子溺水母親懷胎2個月 3屍4命釀遺憾

影／沙鹿多輛汽機車相撞起火 1死6人傷

江姓夫婦居家檢疫落跑 媳婦繳清30萬元罰款

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。