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假賣家網拍口罩不出貨 全台80人被騙21萬
王姓男子看準新冠肺炎疫情引發口罩搶購，上網假意賣口罩，收錢卻不出貨，向80餘人騙走21萬元，刑事局拘提他依詐欺罪嫌移送，檢方聲押獲准；警方統計，兩個多月來已受理321件口罩假網拍。
警方調查，王姓男子（23歲）在台中市從事臨時工，1月起透過雅虎、露天、PChome等網路拍賣平台張貼販賣醫療用口罩訊息，每片開價5至6元，收到買家匯款便斷絕聯繫，未寄出口罩。
被害人遍及全台陸續報案，財損數百至數千元，最多的被騙2萬4000元。刑事局偵九大隊第三隊比對網路資料、提款影像，鎖定王是假賣家，上月19日至台中拘提他，他稱沒有貨源，因口罩很熱門而行騙。
刑事局165反詐騙專線統計，今年受理321件口罩假網拍，其中215件發生在臉書，另有歹徒致電民眾稱口罩預購系統出錯，指示操作ATM或提供個資，或傳送口罩相關的手機訊息，夾帶釣魚網路連結，誘使點擊植入惡意程式。
刑事局預防科說，臉書沒有安全交易機制，民眾應依政府公告方式買口罩，若預購口罩，衛福部會用電子郵件通知付款，待完成付款，再以專用簡訊號碼傳訊，通知至超商領取，不會電話聯絡或傳訊通知繳費。
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