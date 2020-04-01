散播恆春老街店家有疫情 假訊息警方查辦

屏東縣恆春鎮日前有民眾在群組轉傳假訊息「恆春老街某店家兒子從日本回來，是新冠肺炎確診個案」，店家氣得出面檢舉。恆春警方傳訊2名女子到案訊後將移送法辦。

恆春的這起疫情假訊息案，在3月20日出現，當天屏東剛好確診案例增加到3例，在群組轉傳假訊息「恆春中街有人確診，不要出外用餐」、「有間麵店的兒子228從日本回來，現在店被封了」。

由於連假馬上來臨，這則訊息近期又在恆春地方群組上散播，店家氣得向調查單位檢舉，轉給恆春警方偵辦。屏東縣警局恆春分局表示，找到原傳播、轉傳訊息的兩名女子到案說明，原傳播者已完成偵訊，她表示，消息是聽別人說的，並沒有去求證。

警方指出，恆春至今沒有確診案例，店家的兒子雖然自日本返國，但沒有傳染新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）。依「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」，傳播有關流行疫情的謠言或不實資訊，「足生損害於公眾或他人者，最高可罰3年以下有期徒刑、拘役或300萬」。將在2人偵訊後移送法辦。