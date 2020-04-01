張朝亮「超小心」策劃長興董座豪宅強盜案 檢方起訴

高雄長興化工老董豪宅去年遭蒙面強盜洗劫，屋內金飾、外幣現金全遭搜刮一空。檢警循線追捕，懷疑主嫌之一，可能是曾犯下新光集團千金吳如月豪宅強盜案的張朝亮。橋頭地檢署偵結，近日陸續將主嫌張朝亮、周俊誼依加重強盜罪嫌起訴，另依幫助加重強盜、收受贓物等罪嫌起訴王姓、常姓共犯。

據了解，曾犯下多起強盜案的張朝亮服刑出獄後，因缺錢買毒品，心起歹念重操舊業，鎖定位在鳥松的長興化工老董豪宅做為下手目標，多次現場探查地形、規劃逃逸路線，又透過中間人牽線，找上同樣缺錢、涉3起吸食安非他命案遭通緝的周俊誼一起作案。

張朝亮、周俊誼去年8月29日下午，分別持改造手槍、空氣槍潛入豪宅，用塑膠束帶綑綁宅內園丁、看護、按摩師等4人，確認控制屋內6名人質行動後，隨即強盜屋內黃金壽桃、黃金碗、黃金金牌、現金、外幣、藝品、花瓶、珍珠項鍊等貴重物品。得逞後，兩人跳上宅內未拔下鑰匙的機車逃逸。

張、周逃逸不久，又雙雙將棄車棄置大樹一處閒置空地，再一起搭計程車、坐高鐵潛逃北部。檢警採集跡證，鎖定張朝亮、周俊誼涉嫌重大，隨即佈線追捕，分別在桃園中壢、台中南區逮到兩人，但贓物疑早被銷贓朋分，僅追回8萬多元現金。

檢警深入追查出，張朝亮認為犯案可能需要人手協助後，透過常姓中間人牽線，輾轉由王姓男子出面聯繫同樣缺錢的毒品通緝犯周俊誼聯手犯案；周俊誼爽快答應聽從張朝亮指示犯案。

檢方偵辦發現，張朝亮、周俊誼等四人曾相約台北西門捷運站某咖啡廳見面，張朝亮還試探周的體力、膽量、甚至犯案經驗，接著交代周要準備衣物、口罩變裝，還要備有護目鏡以防行搶噴辣椒水時遭波及。張朝亮自己則準備槍械、束帶、頭套、犯案後變裝衣物、手套、辣椒水噴槍、辣椒噴霧器等。

張朝亮、周俊誼在犯案前一天，約在高雄市圓山飯店旁的安養中心會合；張還仔細提醒，犯案時要全程戴口罩，避免被指認「蓄鬍」，同時聯繫好逃逸方式。兩人犯案逞後北上逃逸，分別給常、王8千元、4萬元贓款答謝。

橋頭地檢署依加重強盜罪嫌起訴張朝亮、周俊誼，另依幫助加重強盜、收受贓物等罪嫌起訴王姓、常姓共犯。