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網拍業者囤積4千片口罩 刑事局抓人查出售價超貴

聯合報 / 記者李奕昕／台北即時報導
陳姓男子在臉書販賣口罩、酒精、額溫槍等新冠肺炎防疫物資，售價是市價的3倍起跳，刑事局拘提他，依哄抬囤積防疫物資罪嫌移送。記者李奕昕／攝影
陳姓男子在臉書販賣口罩、酒精、額溫槍等新冠肺炎防疫物資，售價是市價的3倍起跳，刑事局拘提他，依哄抬囤積防疫物資罪嫌移送。記者李奕昕／攝影

陳姓男子在臉書販賣口罩酒精、額溫槍等新冠肺炎防疫物資，售價是市價的3倍起跳，刑事局拘提他，搜出口罩4257片及酒精1399瓶，依哄抬囤積防疫物資罪嫌移送，檢方複訊中，追查上游廠商。

警方調查，陳姓男子（27歲）未婚，與父母同住新北市土城區，從事網路拍賣，曾販售五金、生活用品，1月起透過個人臉書販賣口罩、酒精及額溫槍。

警方查扣N95口罩1833片、外科口罩350片、兒童醫療口罩1950片、活性碳口罩24片及類型不明口罩100片；至於酒精標示為潔用，分為450、88、60毫升裝，警方查獲1399瓶，由衛生單位抽驗成分，另搜出額溫槍6支。

陳稱向1名男子購買口罩，尚未賣出，酒精則是從大陸進貨，僅賣出數十瓶，警方研判有廠商外流防疫物資。

刑事局上月接獲民眾檢舉，偵七大隊第三隊追查，昨天會同新北市衛生局至陳的住處拘提，從屋內及汽車搜出大批口罩、酒精、額溫槍，陳一度欲離開現場，稱要趕去上班。

警方查出，陳的開價高於市價3至7倍，例如N95口罩35至150元、外科口罩19至35元、450毫升酒精150元，額溫槍高達3000至5000元。

衛生局認定查扣的部分物品，屬衛福部在上月18日公告的防疫物資，警詢後將陳依嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例移送法辦，若哄抬防疫物資價格或無正當理由囤積而應市銷售防疫物資，依法最重判刑5年，得併科5百萬元以下罰金。

陳姓男子在臉書販賣口罩、酒精、額溫槍等新冠肺炎防疫物資，售價是市價的3倍起跳，刑事局拘提他，依哄抬囤積防疫物資罪嫌移送。記者李奕昕／攝影
陳姓男子在臉書販賣口罩、酒精、額溫槍等新冠肺炎防疫物資，售價是市價的3倍起跳，刑事局拘提他，依哄抬囤積防疫物資罪嫌移送。記者李奕昕／攝影
陳姓男子在臉書販賣口罩、酒精、額溫槍等新冠肺炎防疫物資，售價是市價的3倍起跳，刑事局拘提他，依哄抬囤積防疫物資罪嫌移送。記者李奕昕／攝影
陳姓男子在臉書販賣口罩、酒精、額溫槍等新冠肺炎防疫物資，售價是市價的3倍起跳，刑事局拘提他，依哄抬囤積防疫物資罪嫌移送。記者李奕昕／攝影
陳姓男子在臉書販賣口罩、酒精、額溫槍等新冠肺炎防疫物資，售價是市價的3倍起跳，刑事局拘提他，依哄抬囤積防疫物資罪嫌移送。記者李奕昕／攝影
陳姓男子在臉書販賣口罩、酒精、額溫槍等新冠肺炎防疫物資，售價是市價的3倍起跳，刑事局拘提他，依哄抬囤積防疫物資罪嫌移送。記者李奕昕／攝影

口罩 酒精

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