網拍業者囤積4千片口罩 刑事局抓人查出售價超貴

陳姓男子在臉書販賣口罩、酒精、額溫槍等新冠肺炎防疫物資，售價是市價的3倍起跳，刑事局拘提他，搜出口罩4257片及酒精1399瓶，依哄抬囤積防疫物資罪嫌移送，檢方複訊中，追查上游廠商。

警方調查，陳姓男子（27歲）未婚，與父母同住新北市土城區，從事網路拍賣，曾販售五金、生活用品，1月起透過個人臉書販賣口罩、酒精及額溫槍。

警方查扣N95口罩1833片、外科口罩350片、兒童醫療口罩1950片、活性碳口罩24片及類型不明口罩100片；至於酒精標示為潔用，分為450、88、60毫升裝，警方查獲1399瓶，由衛生單位抽驗成分，另搜出額溫槍6支。

陳稱向1名男子購買口罩，尚未賣出，酒精則是從大陸進貨，僅賣出數十瓶，警方研判有廠商外流防疫物資。

刑事局上月接獲民眾檢舉，偵七大隊第三隊追查，昨天會同新北市衛生局至陳的住處拘提，從屋內及汽車搜出大批口罩、酒精、額溫槍，陳一度欲離開現場，稱要趕去上班。

警方查出，陳的開價高於市價3至7倍，例如N95口罩35至150元、外科口罩19至35元、450毫升酒精150元，額溫槍高達3000至5000元。