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網售口罩未出貨賺國難財 男子遭逮聲押獲准

中央社 / 台北1日電

政府積極防疫，警政署為避免歹徒囤積、哄抬防疫物資，趁亂大賺國難財，防疫期間共受理46案、查獲移送10案，其中台中王姓男子網售口罩卻未出貨，80人受害，遭送辦聲押獲准。

刑事局今天舉行「嚴查口罩囤積、詐騙及宅經濟賭博機房」記者會，副局長朱宗泰表示，警方在新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）防疫期間主動查處及透過民眾舉報情資，共受理相關囤積、哄抬口罩案46件，經警方查獲移送為10件；另，宅經濟網路賭博案件則共計破獲113件、247人。

偵查第九大隊第三隊隊長邱承迪表示，分析165反詐騙諮詢專線所彙整1、2月「網購口罩」詐騙案，發現有歹徒使用相同人頭金融帳戶在多個網拍平台廣貼販賣口罩訊息，短時間內吸引許多民眾匯款購買，但賣家收到款項後卻未出貨。

刑事局和台中市警察局共組專案小組，並報請台中地檢署檢察官指揮偵辦，經交叉比對網拍帳號上網來源、提款影像等資料，鎖定台中一名打零工的24歲王姓男子涉有重嫌，並於3月19日搜索拘提到案，現場起獲金融存簿5本、金融卡5張、手機3支、sim卡2張、電磁紀錄1批、安非他命2小包和子彈1顆。

警方清查相關交易明細發現，受害民眾多達80人，財損金額逾新台幣21萬元，3月20日將王男解送台中地檢署後，裁定聲押獲准。

偵查第七大隊第三隊隊長李奇勳也指出，3月獲報指臉書有網友以高於市價的1.5倍販售「口罩、酒精及額溫槍」等防疫物資，經報請基隆地檢署檢察官指揮偵辦，專案小組於昨天會同到新北市查獲涉案的27歲男子，初估獲利約20多萬元。

同時，現場起獲筆電1台、手機2支、口罩4257個、酒精1399瓶及額溫槍6支，經新北市衛生局到場認定部分醫療用口罩及額溫槍屬防疫物資。

全案詢後依違反「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」第12條「哄抬防疫物資價格或無正當理由囤積而不應市銷售防疫物資罪」移送基隆地檢署偵辦，並持續擴大溯源追查。

關於網路賭博犯罪部分，刑事局偵查第六大隊和台中市警察局合作偵破線上博奕公司提供資訊軟體服務案，台中市西屯區一間網路賭博網頁設計公司利用百坪商業辦公大樓掩飾犯行，警逮41嫌送辦。

另，刑事局偵查第七大隊和嘉義市警察局合作偵破「大陸彩票網路賭博集團」案，於嘉義縣中埔鄉民宅內查獲賭博機房以微信或QQ帳號招攬中國大陸民眾加入聊天群組，假稱可賺取高額彩金並鼓吹下注簽賭其代理的彩票賭博網站，查獲7嫌和起獲233萬元等贓證物。

刑事局預防科股長張伊君表示，165反詐騙專線今年已接獲321件民眾網購口罩遭詐騙案，其中近7成都發生在臉書，呼籲民眾網路訂購口罩要謹記「防詐三『不』驟」，包括口罩實名制「不會」透過電話聯絡、「不會」用簡訊通知繳費或發送包裹查詢連結、「不要」透過社群網站或通訊軟體購買口罩。

口罩 賭博

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