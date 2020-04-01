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想唱霸王歌！ 店家要求付款竟持槍恐嚇 卻反遭奪槍制伏

聯合報 / 記者陳弘逸／屏東即時報導
屏東縣一名曾姓男子唱霸王歌不成，持槍恐嚇卻遭店家制伏，警方將他依違反槍砲彈藥刀械管制條例、恐嚇、詐欺罪嫌移送偵辦。圖／本報資料照片
屏東縣一名曾姓男子唱霸王歌不成，持槍恐嚇卻遭店家制伏，警方將他依違反槍砲彈藥刀械管制條例、恐嚇、詐欺罪嫌移送偵辦。圖／本報資料照片

屏東縣一名曾姓男子（46歲）日前與友人到車城鄉海口路一間小吃部飲酒作樂，離場時，店家要求他付款竟然遭拒絕。曾男因此與店家發生爭執，於是他拿出沒裝彈匣的改造手槍，作勢要射擊向店家叫囂，卻遭店家奪槍反制，店家隨後報警處理。警方獲報到場，將曾男依違反槍砲彈藥刀械管制條例、恐嚇、詐欺罪嫌移偵辦。

據了解，曾男於3月25日傍晚6時許與友人到車城鄉海口路一間小吃部飲酒作樂，狂歡的過程中，還不忘找傳播小姐來作陪，直到結束時，曾男與友人沒有結帳便要離場，店員見狀上請他付款，卻遭曾男拒絕，雙方因此爆發爭執。

曾男與友人憤而駕車離去，隨後返回小吃部時，竟掏出一把沒裝彈匣的改造手槍，大聲叫囂並將槍口朝著店家作勢要射擊，豈料，店家並沒有因此怯步，反而將曾男制伏並奪走他的手槍，曾男的友人見狀，也丟下他落跑。

事發當時，店家隨即向報警，稱有人持槍恐嚇，警方獲報到場後只見被店家制伏的曾男，警方將他逮捕後，初步鑑識該改造手槍並無彈匣，至於是否具殺傷力仍待鑑定，警方也會持續追查逃逸的曾男友人。訊後警方將曾男依違反槍砲彈藥刀械管制條例、恐嚇、詐欺罪嫌移送偵辦。

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