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搶銀行嫌遭圍捕畫面曝光 警趁他車停超商鬆懈之際逮人
台北市板信商業銀行大直分行搶案，涉案男子陳劍輝昨天下午在桃園龍潭落網，警方一路跟監，趁他才剛駕車停在超商門口的鬆懈之餘，上前逮補。在車內查獲1把改造槍支及28發子彈，另有贓款60萬餘元。目前人在中山分局偵詢，預計下午移送台北地檢署。
不過，警方查獲的槍支，並非陳男作案的M4衝鋒槍，陳男對於這把M4衝鋒槍，來源也交待不明。雖警方迅速破案，陳嫌也坦承犯行，不過對於槍支下落，警方仍須查獲。另外，陳男在銀行搶得的78萬餘元贓款，遭逮時剩60萬餘元，18萬花去哪？待檢警釐清。
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