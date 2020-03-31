銀行搶匪落網 徐國勇慰勉員警辛勞

聯合報 / 記者鄭媁／台北即時報導
銀行搶匪落網，內政部長徐國勇（中）慰勉謝員警辛勞。圖／取自徐國勇臉書
銀行搶匪落網，內政部長徐國勇（中）慰勉謝員警辛勞。圖／取自徐國勇臉書

北市板信商銀搶案，造成保全中槍，搶走78萬元，陳姓嫌犯逃了一天，在桃園龍潭落網。內政部長徐國勇第一時間慰勉台北市警察局、中山分局及刑警大隊，並表示感謝。

內政部和警政署人事鬥爭風暴尚未落幕，徐國勇在銀行搶匪落網後，第一時間在臉書位警察打氣，格外引發外界聯想。

徐國勇表示，昨日案發後，警察同仁全力投入偵辦，相當辛苦。所幸也在短時間內將嫌犯繩之以法，目前正在進行相關調查程序。他在第一時間得知已逮捕嫌犯後，覺得相當欣慰，便來跟辛苦的台北市警察局、中山分局及刑警大隊等所有偵辦同仁表達感謝。

徐國勇表示，警察同仁最近工作非常繁重，除了維護社會治安，也要協助防疫工作、尋找失聯的居家檢疫者，請全國民眾一起挺警察，做警察的後盾來拼治安，維護全國社會的平和。

警察 徐國勇 北市

延伸閱讀

徐國勇移送陳家欽爆爭議 蘇貞昌：不要被病毒見縫插針

陳家欽案 徐國勇現身立院 強調依法、尊重

陳家欽爭議神隱2天現身立法院 徐國勇：尊重長官、依法處理

聯合報社論／基層忙著防疫，高官忙著爭權奪位

相關新聞

影／沙鹿多輛汽機車相撞起火 1死6人傷

台中市沙鹿區今晚發生多輛汽機車相撞起火意外，造成7人輕重傷，其中一人現場已無呼吸心跳，送醫急救不治，肇事原因警方調查中。

南投母子溺水母親懷胎2個月 3屍4命釀遺憾

南投市今晚傳出吳姓母親帶著2名幼子疑似溺水，母子3人在軍功寮溪被發現時以無生命跡象，身上還以繩索綁在一起。林姓丈夫接獲通...

持槍搶板信銀 歹徒稱「不爽板信銀沒借他錢所以行搶」

台北市中山區板信商業銀行大直分行昨早遭搶78萬多現金，警方今午在桃園龍潭逮到歹徒陳劍輝，他供稱作案的改造槍支是從友人那取...

板信銀搶匪落網 警查獲槍支非作案槍支

台北市中山區板信商業銀行大直分行昨遭搶78萬多現金，警方今天下午在桃園龍潭逮到歹徒陳劍輝，從他車內搜出1把改造手槍、20...

板信銀歹徒付不出女兒學費及罰金 曾持刀搶彩券行

台北市板信商業銀行大直分行搶案，警方一天左右時間逮到涉案的54歲男子陳劍輝，查獲他搶來的60萬餘元贓款，以及改造槍枝1把...

最高法院院長請辭退休！鄭玉山：心情輕鬆

最高法院去年爆發分案不公爭議，監察院認為分案制度確實存在疏失，最高法院院長鄭玉山上周請辭並辦理退休，總統府今准許，另由最...

板信銀行搶案 警署長陳家欽：儘速破案及嚴防再發生

台北市板信銀行昨天發生銀行搶案，警政署長陳家欽今天上午到刑事局視察慰勤，指出近期全球疫情嚴峻，連帶影響經濟。許多犯罪可能...

板信搶案衝鋒槍要價不菲！歹徒卻僅得手78萬 警研判可能再犯案

台北市中山區板信商業銀行大直分行搶案，警方研判，歹徒作案槍枝火力強大，價格不菲，但昨得手78萬餘元，不排除再度犯案。據了...

如果「N號房」在台灣？他指出法律仍有漏洞

當韓國發生N號房事件時，我們應當趁此機會反思台灣在立法規範是否有所不足。也許立院諸公可以將此條例再予重新審視後，不管是以獨立的條例或是放入其他法規範中，將相關規定及時上架，以避免對被害人保護的空窗無限延長。

安家費沒給 搶嫌咬出自己大哥

鄧姓Uber女駕駛前年受託開車運送黃金買賣業者三千萬元現金半途遭劫，連錢帶車被開走；警方事後逮捕三人，其中嫌犯林東賢疑不滿「安家費」沒收齊，咬出主謀是前四海幫大哥郝廣民；檢警廿九日拘提郝到案，郝矢口否認，但檢方認定涉嫌重大，昨天訊後向法院聲押禁見獲准。

放冷槍 1彈打死同夥傷仇家

林姓男子昨天清晨在高雄鳳山區鳳翔公園與王姓男子談判債務，過程中疑「放冷槍」，不慎誤擊前來幫自己助陣的另一名王姓男子，送醫不治，與林有債務糾紛的王男也手臂中彈送醫；林供稱「只開一槍」，不知為何兩人都中彈，偵詢後被依殺人和槍砲罪嫌移送法辦。

持槍搶銀行／運將如廁 車被開走作案

台北市板信銀行大直分行昨天上午遭歹徒持槍行搶，附近店家說，該處常發生車禍，當時聽聞聲響還以為又是有人不慎肇事，沒想到是銀行搶案。

熱門新聞

辦電信業務起口角 中年男竟用安全帽狠砸女店員頭部

銀行搶案歹徒在龍潭落網 警稍後偵詢

南投市東山吊橋晚間驚傳母親和2名幼子溺斃

驚！南投母子3人溺斃疑似尋短 身體以繩索綁在一起

找嘸老婆溺殺無辜2人 沈文賓今判決死刑定讞！

學生遭老師多重凌虐身心受創 孫大千批學校裝聾作啞

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。