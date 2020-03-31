銀行搶匪落網 徐國勇慰勉員警辛勞
台北市板信商銀搶案，造成保全中槍，搶走78萬元，陳姓嫌犯逃了一天，在桃園龍潭落網。內政部長徐國勇第一時間慰勉台北市警察局、中山分局及刑警大隊，並表示感謝。
內政部和警政署人事鬥爭風暴尚未落幕，徐國勇在銀行搶匪落網後，第一時間在臉書位警察打氣，格外引發外界聯想。
徐國勇表示，昨日案發後，警察同仁全力投入偵辦，相當辛苦。所幸也在短時間內將嫌犯繩之以法，目前正在進行相關調查程序。他在第一時間得知已逮捕嫌犯後，覺得相當欣慰，便來跟辛苦的台北市警察局、中山分局及刑警大隊等所有偵辦同仁表達感謝。
徐國勇表示，警察同仁最近工作非常繁重，除了維護社會治安，也要協助防疫工作、尋找失聯的居家檢疫者，請全國民眾一起挺警察，做警察的後盾來拼治安，維護全國社會的平和。
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