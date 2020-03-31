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搶銀行嫌犯落網 追回60萬贓款
台北市中山區板信商業銀行大直分行前天上午遭人持槍行搶，一保全人員中彈，遭劫走七十八萬元；警方根據監視器和採證鎖定男子陳劍輝涉案，昨天下午在桃園龍潭圍捕將人緝獲，找回六十多萬元贓款，廿九小時宣告破案，作案衝鋒槍則尚未起獲。
五十四歲陳嫌八年前曾因繳不出女兒學費及罰金，持水果刀搶熟識的彩券行十萬八千元現金及三萬元刮刮樂，被判刑八年，三年前假釋出獄。
陳嫌承認因積欠債務搶銀行，得手後拿十八萬還債，至於作案衝鋒槍已歸還台中友人。
不過警方根據陳嫌逃逸路徑並未到台中，懷疑他未吐實，槍支研判是M4衝鋒槍，極可能被藏放，漏夜偵詢追查。
警方調查，陳嫌本月卅日上午從中山區德惠街搭計程車到捷運劍潭站，再轉搭捷運到芝山岩站，出捷運後上計程車稱去八里，途中趁女司機在北投中央北路加油站上廁所時竊走計程車，開往板信商銀行大直分行，朝保全右腿開一槍，再朝天花板連轟五槍示警，搶走七十八萬餘元逃逸。
警方根據監視器一路追到桃園龜山，發現陳又轉搭計程車回中山區，再開另一車往南走，根據採證和監視畫面鎖定他的身分；因陳曾開過計程車，近幾年無業，母親住在桃園龍潭，警研判他又繞回桃園，埋伏至昨天下午果然發現行蹤，跟監緝獲。
警方在車上找到六十萬餘元贓款，另有一把改造手槍、廿八發子彈；陳說該手槍是打算遭警圍捕時，用來自戕。
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