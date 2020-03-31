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搶銀行嫌犯落網 追回60萬贓款

聯合報 / 記者蔡翼謙李隆揆／台北報導
板信銀行搶嫌陳劍輝（左二）昨晚在特勤小組押解下，送到中山分局應訊。 記者潘俊宏／攝影
板信銀行搶嫌陳劍輝（左二）昨晚在特勤小組押解下，送到中山分局應訊。 記者潘俊宏／攝影

台北市中山區板信商業銀行大直分行前天上午遭人持槍行搶，一保全人員中彈，遭劫走七十八萬元；警方根據監視器和採證鎖定男子陳劍輝涉案，昨天下午在桃園龍潭圍捕將人緝獲，找回六十多萬元贓款，廿九小時宣告破案，作案衝鋒槍則尚未起獲。

五十四歲陳嫌八年前曾因繳不出女兒學費及罰金，持水果刀搶熟識的彩券行十萬八千元現金及三萬元刮刮樂，被判刑八年，三年前假釋出獄。

陳嫌承認因積欠債務搶銀行，得手後拿十八萬還債，至於作案衝鋒槍已歸還台中友人。

不過警方根據陳嫌逃逸路徑並未到台中，懷疑他未吐實，槍支研判是M4衝鋒槍，極可能被藏放，漏夜偵詢追查。

警方調查，陳嫌本月卅日上午從中山區德惠街搭計程車捷運劍潭站，再轉搭捷運到芝山岩站，出捷運後上計程車稱去八里，途中趁女司機在北投中央北路加油站上廁所時竊走計程車，開往板信商銀行大直分行，朝保全右腿開一槍，再朝天花板連轟五槍示警，搶走七十八萬餘元逃逸。

警方根據監視器一路追到桃園龜山，發現陳又轉搭計程車回中山區，再開另一車往南走，根據採證和監視畫面鎖定他的身分；因陳曾開過計程車，近幾年無業，母親住在桃園龍潭，警研判他又繞回桃園，埋伏至昨天下午果然發現行蹤，跟監緝獲。

警方在龍潭中興路逮捕銀行搶匪。 記者鄭國樑／翻攝
警方在龍潭中興路逮捕銀行搶匪。 記者鄭國樑／翻攝

警方在車上找到六十萬餘元贓款，另有一把改造手槍、廿八發子彈；陳說該手槍是打算遭警圍捕時，用來自戕。

計程車 捷運 贓款 搶銀行 彩券行

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