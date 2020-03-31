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持槍搶板信銀 歹徒稱「不爽板信銀沒借他錢所以行搶」

聯合報 / 記者蔡翼謙／台北即時報導
歹徒陳劍輝作案畫面。記者蔡翼謙／翻攝
歹徒陳劍輝作案畫面。記者蔡翼謙／翻攝

台北市中山區板信商業銀行大直分行昨早遭搶78萬多現金，警方今午在桃園龍潭逮到歹徒陳劍輝，他供稱作案的改造槍支是從友人那取得，得手後也下台中交還。警方下午逮捕他，發現他車上有20多顆子彈，及另一把上膛改造手槍，對於這把槍支，他稱是遇上警方圍捕時輕生用。他還說自己很窮，曾向板信銀行借款遭拒，才會不滿持槍行搶。對於開槍打傷保全一事，他說情急之下開槍，本沒有傷人意圖。

警方調查，54歲陳嫌行搶前先在中山區德惠街搭上計程車捷運劍潭站，再搭捷運到芝山岩站，下車換搭計程車，向女司機表示要到新北八里，到北投區中央北路時，趁女司機到加油站上廁所，將計程車開到板信商業銀行大直分行附近，下車跑進銀行內行搶。

銀行保全見狀上前攔阻，陳嫌直接開1槍打中保全右腿，再朝天花板連開5槍，搶走78萬多元贓款，上車開往桃園棄車，再換搭計程車到台北。警方下午3點在桃園龍潭逮到陳嫌，他供稱槍枝也是從友人取得，作案完也下台中還友人槍。警方已前往台中追槍。

計程車 保全 捷運

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