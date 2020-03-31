刑法聚眾鬥毆罪刑加重 新北警拍宣傳片呼籲「別打架」

立法院去年三讀通過，針對近來在公眾場所經常發生不法分子聚眾施暴，對社會秩序危害大幅提高，修正刑法第149條聚眾不解散罪、第150條公然聚眾施強暴脅迫罪，不僅將「公然聚眾」之要件明定為「於公共場所或公眾得出入之場所聚集3人以上」，同時提高罰金刑刑度，並於第150條增訂攜帶兇器及致生危險等加重處罰條款，今年1月經總統蔡英文宣讀後正式實施。

新北市警方配合法案修改，特別拍攝宣導短片，讓常發生聚眾鬥毆場所的KTV業者在包廂顧客消費前播放，向民眾宣導新法修正後，如有在公共場所實施強暴脅迫行為，將觸犯刑法第150條，在場助勢者可處1年以下有期徒刑或10萬元以下罰金；首謀及出手者可處6月以上5年以下有期徒刑，如果是攜帶兇器、危險物品或造成公眾交通往來危險，更得加重其刑至2分之1，既損人又不利己。

新北警局提醒民眾，民眾在熱炒店用餐、KTV歡唱，或是參與民俗遶境活動時，切勿因一時衝動而演變成暴力鬥毆事件，也不要因友人在網路被嗆，就揪眾群聚鬧事想替友人出氣，「打贏送法院，打輸送醫院」。新北市警局也會在明天開始的清明連假期間，在容易發生滋事案件地點預先超前部署，如有發生治安狀況，將會立即啟動線上快打警力到場壓制，呼籲民眾切勿以身試法。