板信銀行搶案 警署長陳家欽：儘速破案及嚴防再發生

台北市板信銀行昨天發生銀行搶案，警政署長陳家欽今天上午到刑事局視察慰勤，指出近期全球疫情嚴峻，連帶影響經濟。許多犯罪可能因此而浮現。

銀行搶案發生後，陳家欽前往台北市警察局召開專案會議，並要求儘速破案及嚴防再度發生搶案。

陳家欽說，刑事局是全國打擊犯罪的菁英部隊，必須在疫情艱困，犯罪開始浮現之際，立即展現出強悍的打擊能量，他要求刑事局長與各大隊長率領同仁，站在打擊犯罪的第一線，在政府防疫工作期間，全力投入打擊犯罪。

警政署近期結合警力，並透過國際合作，偵破數件非法槍械及毒品犯罪案，陳家欽上午慰問有功人員，並指出警政署已從管制面結合查緝面全力防堵。

在管制面上，從近期查緝實務中發現「操作槍管制漏洞」及「持改造槍枝犯罪刑責較低」為當前改造槍枝氾濫主因，為抑制這類違法槍枝，已推動「槍砲彈藥刀械管制條例部分條文修正草案」。

在查緝面上，查緝重點放在改造槍械場所及幫派分子涉槍案件，從根本減少槍擊案件發生。

刑事警察局近日偵破數件重大槍砲及毒品案件，例如刑事局偵查第一大隊與台南市警察局，共同偵破劉、翁等人涉嫌改造槍械場所案，計查獲改造手槍3枝、子彈13顆等證物。

刑事局中部打擊犯罪中心、彰化縣警察局及台中市警察局，共同偵破幫派組合陳姓成員等人涉嫌槍砲案，計查獲改造手槍9枝、槍管7枝、子彈407顆等證物。

刑事局偵查第七大隊與台北市警察局偵破改造槍械場所案，計查獲模擬槍4枝、改造槍枝半成品1枝、子彈87顆、毒品咖啡包100餘包等證物。

刑事局國際刑警科與泰國警方合作，偵破王嫌違反槍砲彈藥刀械管制條例案，計查獲改造手槍4枝等證物。