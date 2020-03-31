快訊

社交距離指引明出爐 大原則室外保持1公尺、室內1.5公尺

直播／再二位數攀升！國內新冠肺炎增16確診 2例本土

聽新聞
test
0:00 / 0:00

板信銀行搶案 警署長陳家欽：儘速破案及嚴防再發生

聯合報 / 記者廖炳棋/台北即時報導
警政署長陳家欽到刑事局慰問近期偵破刑案有功人員。記者廖炳棋/翻攝
警政署長陳家欽到刑事局慰問近期偵破刑案有功人員。記者廖炳棋/翻攝

台北市板信銀行昨天發生銀行搶案，警政署長陳家欽今天上午到刑事局視察慰勤，指出近期全球疫情嚴峻，連帶影響經濟。許多犯罪可能因此而浮現。

銀行搶案發生後，陳家欽前往台北市警察局召開專案會議，並要求儘速破案及嚴防再度發生搶案。

陳家欽說，刑事局是全國打擊犯罪的菁英部隊，必須在疫情艱困，犯罪開始浮現之際，立即展現出強悍的打擊能量，他要求刑事局長與各大隊長率領同仁，站在打擊犯罪的第一線，在政府防疫工作期間，全力投入打擊犯罪。

警政署近期結合警力，並透過國際合作，偵破數件非法槍械及毒品犯罪案，陳家欽上午慰問有功人員，並指出警政署已從管制面結合查緝面全力防堵。

在管制面上，從近期查緝實務中發現「操作槍管制漏洞」及「持改造槍枝犯罪刑責較低」為當前改造槍枝氾濫主因，為抑制這類違法槍枝，已推動「槍砲彈藥刀械管制條例部分條文修正草案」。

在查緝面上，查緝重點放在改造槍械場所及幫派分子涉槍案件，從根本減少槍擊案件發生。

刑事警察局近日偵破數件重大槍砲及毒品案件，例如刑事局偵查第一大隊與台南市警察局，共同偵破劉、翁等人涉嫌改造槍械場所案，計查獲改造手槍3枝、子彈13顆等證物。

刑事局中部打擊犯罪中心、彰化縣警察局及台中市警察局，共同偵破幫派組合陳姓成員等人涉嫌槍砲案，計查獲改造手槍9枝、槍管7枝、子彈407顆等證物。

刑事局偵查第七大隊與台北市警察局偵破改造槍械場所案，計查獲模擬槍4枝、改造槍枝半成品1枝、子彈87顆、毒品咖啡包100餘包等證物。

刑事局國際刑警科與泰國警方合作，偵破王嫌違反槍砲彈藥刀械管制條例案，計查獲改造手槍4枝等證物。

在反毒方面，2019年警察機關查獲各級毒品純質淨重4462.9公斤，也為近年來新高，今年在延續各項反毒策略下，除年初破獲國內南部林姓大毒梟跨境走私毒品犯罪集團案外，近期在跨境合作上與日本及泰國警方偵破重大安非他命毒品走私案，邊境緝毒部分查獲走私大量第一、二、四級毒品案，而境內緝毒部分亦破獲第二級毒品大麻製造工廠案。

警政署長陳家欽到刑事局慰問近期偵破刑案有功人員。記者廖炳棋/翻攝
警政署長陳家欽到刑事局慰問近期偵破刑案有功人員。記者廖炳棋/翻攝

毒品 警察 槍枝 陳家欽

延伸閱讀

台北板信銀行遭搶 陳家欽：儘速破案

徐國勇移送陳家欽爆爭議 蘇貞昌：不要被病毒見縫插針

陳家欽案 徐國勇現身立院 強調依法、尊重

陳家欽案挨院長批 徐國勇：尊重長官

相關新聞

板信搶案衝鋒槍要價不菲！歹徒卻僅得手78萬 警研判可能再犯案

台北市中山區板信商業銀行大直分行搶案，警方研判，歹徒作案槍枝火力強大，價格不菲，但昨得手78萬餘元，不排除再度犯案。據了...

板信銀行搶案 警署長陳家欽：儘速破案及嚴防再發生

台北市板信銀行昨天發生銀行搶案，警政署長陳家欽今天上午到刑事局視察慰勤，指出近期全球疫情嚴峻，連帶影響經濟。許多犯罪可能...

如果「N號房」在台灣？他指出法律仍有漏洞

當韓國發生N號房事件時，我們應當趁此機會反思台灣在立法規範是否有所不足。也許立院諸公可以將此條例再予重新審視後，不管是以獨立的條例或是放入其他法規範中，將相關規定及時上架，以避免對被害人保護的空窗無限延長。

安家費沒給 搶嫌咬出自己大哥

鄧姓Uber女駕駛前年受託開車運送黃金買賣業者三千萬元現金半途遭劫，連錢帶車被開走；警方事後逮捕三人，其中嫌犯林東賢疑不滿「安家費」沒收齊，咬出主謀是前四海幫大哥郝廣民；檢警廿九日拘提郝到案，郝矢口否認，但檢方認定涉嫌重大，昨天訊後向法院聲押禁見獲准。

放冷槍 1彈打死同夥傷仇家

林姓男子昨天清晨在高雄鳳山區鳳翔公園與王姓男子談判債務，過程中疑「放冷槍」，不慎誤擊前來幫自己助陣的另一名王姓男子，送醫不治，與林有債務糾紛的王男也手臂中彈送醫；林供稱「只開一槍」，不知為何兩人都中彈，偵詢後被依殺人和槍砲罪嫌移送法辦。

持槍搶銀行／運將如廁 車被開走作案

台北市板信銀行大直分行昨天上午遭歹徒持槍行搶，附近店家說，該處常發生車禍，當時聽聞聲響還以為又是有人不慎肇事，沒想到是銀行搶案。

持長槍搶銀行 上次已是33年前

台北市大直板信銀行昨天遭歹徒持槍劫走七十八萬元，初步研判歹徒持有槍支介於長槍與短槍之間，外界憂心長槍或突擊步槍犯案，將嚴重威脅治安；警政署長陳家欽與刑事局長黃明昭，昨天不斷關注此案進度，就連台北市長柯文哲在昨天的市府治安會議上，也要求警方盡速偵破。

搶銀行 一進門就槍傷保全 劫走78萬

台北市板信商業銀行大直分行昨天上午遭蒙面歹徒持長槍搶劫，歹徒先開槍打傷企圖阻止的保全腿部，再朝天花板連開五槍，隨後進入櫃檯威脅行員交出現金劫走七十八萬元，全程僅七十四秒；搶匪隨後開偷來的計程車至桃園龜山區棄置再轉搭計程車逃逸，警方已通報全力搜捕追緝。

警以車追人 2男遊藝場行搶 7小時落網

宜蘭張姓男子疑似欠下大筆債務，前天清晨夥同林男到羅東鎮某電子遊藝場行搶，得手40幾萬元後騎機車離去，還故意繞行偏鄉小巷躲避查緝。專案小組調閱數百支監視器，以車追人，7小時內逮到張、林兩人，昨依強盜罪移送。

新冠肺炎疫情不適合室內操演 台中特警狂垂降攻堅逮人

台中市警局保大特勤中隊因應此波新冠肺炎疫情，擔心室內操演有群聚感染的風險，最近都安排特警進行戶外垂降攻堅練習，已連續執行...

桃園市龍潭警逮通緝犯 起出改造槍彈和毒品

桃園市龍潭警分局偵查隊日前接獲線報，指證40歲的劉男是毒品等案通緝犯居無定所，仍吸食毒品並擁槍自重。偵查隊成立專案小組，...

搶按摩店彩券行亮槍恐嚇取財 惡男試槍打到自己落網

彰化縣陳姓男子擁槍自重，且去年曾攔下重機騎士藉故將騎士打到腦震盪，再自行取走騎士皮夾內500元，還曾行搶按摩店、在彩券行...

熱門新聞

餵發霉蛋糕壓頭嗆水…安親班虐童十大酷刑 母親旁聽痛哭

「帳篷四腳獸」女主角正面曝光！遭目擊沙灘上這打扮 網驚呆

辦電信業務起口角 中年男竟用安全帽狠砸女店員頭部

張綱維涉掏空遠航遭聲押禁見 滿頭白髮判若兩人

遠航無預警停飛 北檢今聲押禁見董座張綱維

家庭主婦4貼機車對撞2死3傷 亡妻丈夫痛斥「還我一個家」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。