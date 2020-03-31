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台北板信銀行遭搶 陳家欽：儘速破案

中央社 / 台北31日電
警政署長陳家欽。記者李隆揆／攝影
警政署長陳家欽。記者李隆揆／攝影

台北市中山區北安路的板信銀行昨天遭歹徒搶走新台幣80萬元，警方正全力追緝。警政署長陳家欽今天說，正值全國防疫期間，唯有儘速破案，才能預防犯罪再度發生。

板信商業銀行大直分行昨天上午發生搶案，行搶歹徒先在北投區涉嫌偷走一輛計程車，隨後持改造長槍到銀行行搶，得手約80萬元，並駕車至新北市林口棄車逃逸，警方正全力追緝中。

刑事局今天發布新聞稿表示，全國警力近期全力緝毒肅槍，陳家欽上午特地到刑事局慰勞第一線同仁辛勞。

陳家欽表示，近期武漢肺炎疫情嚴峻，許多犯罪可能因此而浮現，北市昨天上午發生1件持槍強盜銀行案件，案發後，他立即前往台北市警察局召開專案會議，並指示兩點「儘速破案、嚴防再度發生」。

他說，因強盜、搶奪等暴力犯罪具有指標性，尤其正值全國投入防疫工作之餘，一旦治安產生問題，都會成為國人關注焦點，唯有儘速破案，才能預防犯罪再度發生。

陳家欽指出，刑事局為全國打擊犯罪的菁英部隊，必須在疫情艱困、犯罪開始浮現之際，立即展現出強悍的打擊能量，以自身專業性樹立刑事局聲望，並擦亮招牌。

他說，希望刑事局長黃明昭及各位大隊長率領同仁站在打擊犯罪的第一線，在政府防疫工作期間，全力投入打擊犯罪，守護全國民眾的安全。

陳家欽 疫情

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