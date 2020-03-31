板信搶案衝鋒槍要價不菲！歹徒卻僅得手78萬 警研判可能再犯案

台北市中山區板信商業銀行大直分行搶案，警方研判，歹徒作案槍枝火力強大，價格不菲，但昨得手78萬餘元，不排除再度犯案。據了解，警政署長陳家欽也通報各縣市警局長，加強轄內金融機構、大賣場及便利商店等財物聚集場所的巡簽，兼顧防疫、治安。

歹徒昨持長槍打傷銀行保全，在銀行朝天花板連開5槍，挾持銀行行員搶得78萬餘元，目前仍在逃。警方指出，歹徒身高約170公分，身材偏瘦，昨身穿藍色外套、頭戴黑帽、口罩犯案，接著開著偷來的計程車往南開，在桃園龜山棄車，再搭上計程車逃逸。