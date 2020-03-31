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放冷槍 1彈打死同夥傷仇家
林姓男子昨天清晨在高雄鳳山區鳳翔公園與王姓男子談判債務，過程中疑「放冷槍」，不慎誤擊前來幫自己助陣的另一名王姓男子，送醫不治，與林有債務糾紛的王男也手臂中彈送醫；林供稱「只開一槍」，不知為何兩人都中彈，偵詢後被依殺人和槍砲罪嫌移送法辦。
據了解，林姓男子（四十一歲）約四年前借五萬元給卅七歲王姓男子「阿元」，多次催討阿元都不願還款，兩人多次在網路上爭吵，阿元還撂話說要「出來輸贏」等。
昨天清晨六點多，阿元主動打電話約林到鳳翔公園談判，林找友人綽號「阿凱」的王姓男子（卅七歲）助陣，結果阿凱反而與阿元口角衝突，兩人大打出手扭打成一團。
在旁的林見狀，開槍想偷襲阿元，未料打到來為自己助陣的阿凱，背部中彈貫穿，子彈再打到阿元右前臂。
阿元中彈後騎機車逃回家，由母親打一一九報案；救護車趕到將阿凱送醫，仍傷重不治。
警方據報趕到逮捕林嫌，並在卅公尺外草叢找到林丟棄的改造手槍、九顆子彈和一顆彈殼。林供稱當時僅開一槍，不知為什麼會造成兩人都中彈，警方已採證送刑事局比對釐清，並依殺人、槍砲罪嫌將林男移送偵辦。
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