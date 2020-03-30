新冠肺炎疫情不適合室內操演 台中特警狂垂降攻堅逮人
台中市警局保大特勤中隊因應此波新冠肺炎疫情，擔心室內操演有群聚感染的風險，最近都安排特警進行戶外垂降攻堅練習，已連續執行3個多禮拜，碰巧第五警分局在25日查緝北屯區一處詐欺機房時，也需要特警使用垂降的方式攻堅，順利將11名歹徒逮捕歸案。
台中市警局保大特勤中隊長戴琬翔說，因應新冠肺炎疫情，把平時特警的室內操演改成室外，目前台中市特勤中隊的隊員有70多名，已經連續3個禮拜進行繩索垂降的操演，平均每位特警每周都會操練兩天，次數不一定，垂降分為兩種，一種是座位式的垂降，另一種則是正面式倒掛的垂降，因為垂降都是會在高樓執行，易有風切，具有一定程度的危險性。
戴琬翔說，25日的垂降攻堅行動就派出6名的特警，以2條繩索從大樓的16樓垂降到10樓，攻堅位於大樓內的詐欺機房，因為當時歹徒陽台沒有上鎖，特警就直接攻堅進入屋內，將11名歹徒一網成擒，過程僅約1分多鐘，而且是今年以來首次垂降攻堅的勤務。
台中市警局保安警察大隊，防疫期間為降低感染風險，沒事就待在家裡，嫌犯利用此弱點藏匿在大樓中從事不法，以為可以躲避查緝，未料行蹤早已遭鎖定由特勤中隊員警展開垂降攻堅搜索行動，自頂樓以繩索攀降，再迅速攻堅破門後進入屋內制伏屋內成員，當場查獲從事詐欺相關證物。
台中市保安警察大隊長李建興表示，打擊犯罪維護市民安全為警察天職，警察除了維護治安，並協助政府執行防疫工作，防疫期間將加強執法，不讓防疫成為治安破口。
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