鳳山1死1傷槍擊案 男誤擊助陣友人致死送法辦

中央社 / 高雄30日電

高市鳳翔公園今晨發生1死1傷槍擊案，轄區高市鳳山警分局調查，有債務糾紛林、王兩男相約談判起口角，衝突混亂中，林男不僅開槍打傷對方，並誤擊助陣的友人傷重致死。

涉案的41歲林男到案後一度否認開槍，但身上衣服染有血跡，加上左手遭槍傷的王男指認，鳳山警分局突破心防，林男供稱原本亮槍要嚇唬對方，不料槍枝走火，誤傷王姓友人「阿凱」。

警方鑑識人員在現場附近草叢找到內有2發子彈的彈匣，隨後再於距現場約30公尺處一處雜草地，找到疑為林男丟棄的涉案槍枝，送市警局刑事鑑識中心鑑驗。

全案訊後依殺人、槍砲彈藥刀械管制條例移送高雄地檢署偵辦。檢察官將會同法醫相驗釐清死因，由於是殺人重罪，檢方將向法院聲押。

高雄市政府警察局鳳山分局偵查隊表示，上午7時30分獲報凱旋路上鳳翔公園內有鬥毆衝突。線上警網趕赴現場，到場時綽號「阿凱」的王男背部中槍昏迷，經送國軍802醫院急救後不治。

警方調查，林、王兩人因一筆5萬元債務糾紛，今晨相約公園談判。林男找來「阿凱」助陣，他不滿對方口氣不佳，爆發肢體衝突，林男混亂中開槍，造成「阿凱」與王男分別中彈。

槍枝 殺人

延伸閱讀

警追酒駕誤擊女乘客 桃檢首出動X光車勘驗槍擊死因

債務談判 開槍誤殺自己人

高雄推觀光 4月軍事觀光月開跑

高雄債務糾紛起口角 為人助勢卻被自己人開槍射殺

相關新聞

家庭主婦4貼機車對撞2死3傷 亡妻丈夫痛斥「還我一個家」

宜蘭壯圍鄉今天發生一起機車對撞車禍，造成黃姓女騎士送醫不治，其3名幼年子女受傷，而對撞機車的吳姓騎士也身亡。黃女的老公哀...

畫面曝光／持改造長槍搶銀行 歹徒背80萬開計程車逃逸

台北市北安路板信銀行搶案，戴著口罩的歹徒持著長槍衝進銀行，短短74秒內連開6槍，打中陳姓保全右大腿，搶走約80萬元，再駕...

搶按摩店彩券行亮槍恐嚇取財 惡男試槍打到自己落網

彰化縣陳姓男子擁槍自重，且去年曾攔下重機騎士藉故將騎士打到腦震盪，再自行取走騎士皮夾內500元，還曾行搶按摩店、在彩券行...

影／北市板信銀搶案計程車找到 停車單記錄逃逸時間

台北市北安路板信銀行驚傳搶劫，1名歹徒今天上午疑似持改造長槍搶該銀行，開槍擊中保全右大腿，現場劫走現金約80萬元，歹徒犯...

警追酒駕誤擊女乘客 桃檢首出動X光車勘驗槍擊死因

桃園市八德警分局曾姓男警攔查拒檢酒駕誤擊楊女命案，桃園地檢署檢察官今天上午率法醫、警方前往桃園殯儀館驗解剖楊女死因，檢方...

李來希指婦人買口罩車禍亡 遭送辦強調「沒提任何疾病」

全國公務人員協會榮譽理事長李來希，本月21日在臉書發表對政府配送口罩的看法，並在留言刊登一張車禍新聞照片，指「為了排隊買...

賣安毒1公克取得中古電風扇 他賺1000元判刑2年

簡姓男子「賣」甲基安非他命約1公克給楊姓男子，楊用價值2000元的中古電風扇「付款」。法官查出，簡男購毒成本1公克為10...

母親4貼載子女上課 路口與機車對撞釀成2死3傷

今天上午上班時段，位於壯圍鄉永美路一段與148巷路口發生兩輛機車對撞車禍，造成吳姓騎士傷重送醫不治，另外一位媽媽載著3個...

債務談判 開槍誤殺自己人

高雄市鳳山區凱旋路上鳳祥公園上午7時多時發生槍擊案。41歲林姓男子因與王姓男子有債務糾紛，雙方在鳳祥公園談判，林男找來綽號為阿凱的王姓男子前來助陣，在與林男口角糾紛時憤而開槍，誤殺自己人。

搶走遊藝場40萬 繞遍4鄉鎮躲監視器仍被逮

宜蘭羅東鎮某電子遊藝場昨天清晨遭頭戴安全帽的歹徒闖入，持槍搶走40幾萬元逃逸，嫌犯為逃避警方追查，騎機車繞遍四鄉鎮，故意走小巷道躲避監視器。專案小組調閱數百支監視器，以車追人，七小時逮到搶錢的張嫌及負責接應的林嫌，今天依強盜罪嫌移送。

歹徒持長槍搶銀行 林口交流道附近找到失竊計程車

台北市北安路板信銀行稍早驚傳搶劫！1名歹徒今早10時37分，疑似持改造長槍搶銀行，還開槍擊中保全右大腿，劫走約80萬元，...

北市板信銀行被搶 搶匪槍傷保全奪走80萬

一名戴帽子著口罩的歹徒，今天上午10時42分，持槍闖入台北市中山區北安路板信銀行，在不到五分鐘內，開槍擊中銀行保全右大腿，搶走80萬元逃逸，警方獲報後追捕歹徒中。

熱門新聞

北巿板信銀行被搶！歹徒開槍打中保全大腿逃逸

母親4貼載子女上課 路口與機車對撞釀成2死3傷

北巿板信銀行被搶保全中彈 歹徒持M16長槍行搶

餵發霉蛋糕壓頭嗆水…安親班虐童十大酷刑 母親旁聽痛哭

遠航無預警停飛 北檢今聲押禁見董座張綱維

北市3千萬搶案藏鏡人落網 前四海大哥收押

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。