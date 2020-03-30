桃園市龍潭警逮通緝犯 起出改造槍彈和毒品
桃園市龍潭警分局偵查隊日前接獲線報，指證40歲的劉男是毒品等案通緝犯居無定所，仍吸食毒品並擁槍自重。偵查隊成立專案小組，並掌握情資顯示他在新竹縣湖口涉嫌毒品交易，分局長蕭欽杰率專案小組成員，並請市警局保安大隊特勤警力支援，果然以優勢警力逮捕獲劉嫌。
龍潭警分局28日逮捕劉嫌，並傳喚相關人到案釐清案情，今天發布破案消息。專案小組表示，28日晚間至新竹縣湖口地區某大樓劉嫌女友租屋處外面埋伏時，發現劉嫌駕駛的轎車回來，因劉情緒易怒且擁槍自重，警方不敢大意，等他下車警覺心鬆懈時當場制伏劉，不費一槍一彈。不過警方現身要逮人時，劉一度要拿已上膛得槍枝反擊，所幸偵查隊和保大特警反應快立即趨前壓制，才避免與歹徒對峙駁火。
現場查獲1把改造手槍、17顆子彈及些許海洛因、安非他命，全案依違反槍砲彈藥刀械管制條例、毒品等罪嫌移送桃園地檢署偵辦，同時繼續追查槍彈、毒品來源以及是否涉及其他刑案。
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