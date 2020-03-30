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搶按摩店彩券行亮槍恐嚇取財 惡男試槍打到自己落網

聯合報 / 記者林宛諭／彰化即時報導
彰化縣陳姓男子擁槍自重，且去年曾攔下重機騎士藉故將騎士打到腦震盪，還曾行搶按摩店、在彩券行亮槍恐嚇取財等，一次的試槍卻誤擊自己大腿，被警查獲落網，彰化地方法院依恐嚇取財、搶奪、違反槍砲彈藥管制條例等罪判刑6年。 。圖／資料照
彰化縣陳姓男子擁槍自重，且去年曾攔下重機騎士藉故將騎士打到腦震盪，還曾行搶按摩店、在彩券行亮槍恐嚇取財等，一次的試槍卻誤擊自己大腿，被警查獲落網，彰化地方法院依恐嚇取財、搶奪、違反槍砲彈藥管制條例等罪判刑6年。 。圖／資料照

彰化縣陳姓男子擁槍自重，且去年曾攔下重機騎士藉故將騎士打到腦震盪，再自行取走騎士皮夾內500元，還曾行搶按摩店、在彩券行亮槍恐嚇取財等，一次的試槍卻誤擊自己大腿，被警查獲落網，彰化地方法院依恐嚇取財、搶奪、違反槍砲彈藥管制條例等罪判刑6年。

判決書指出，陳男(25歲)去年2月5日晚間11點多開車行經線西鄉和線路時，將王姓重機騎士攔下，表示是對不滿，用安全帽將他打到腦震盪、眼結膜出血、鼻骨骨折，大聲問王男「要怎麼處理？」，隨即取走王男皮夾內的錢。

去年3月12日凌晨3點多，陳男到彰化縣一家指壓按摩店，拿出1000元說要買一瓶蠻牛飲料，還對櫃台小姐說，不要全找百元鈔，要一張500元，甚小姐打開抽屜時，搶走裡面一個薪水袋和現金等共 3萬5000多元。

去年3月22陳男到一鐘表店，表示要送修手錶，藉故爭執店家賣的表有瑕疪，甚至店家修理手表不注意時，偷走抽屜內1500元。

陳男於去年3月到一家彩券行以店員服務態度不佳為由，掀開衣服亮槍，問店員「他在跑路，要怎麼處理？」，讓店員心生畏懼，交給他1000元。

陳男也在網路買了仿貝瑞塔手槍、改造手槍和非制式子彈等，去年3月在高雄某處試槍時誤射自己大腿，並因違規停車被警方盤查時，發現他的大腿受傷，車門還有彈孔，將他逮捕，並查獲改造手槍一支及子彈5顆。

由於陳男是累犯，法官依違反槍砲彈藥管制條例判處4年徒刑、併科罰金10萬元，恐嚇取財2罪各10月，搶奪罪1年、竊盜罪4月，應合併執行6年。

彩券行 恐嚇

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