賣安毒1公克取得中古電風扇 他賺1000元判刑2年

簡姓男子「賣」甲基安非他命約1公克給楊姓男子，楊用價值2000元的中古電風扇「付款」。法官查出，簡男購毒成本1公克為1000元，賣給楊男1公克可賺1000元，販毒事證明確，判刑2年。全案可上訴。

判決指出，簡男因施用毒品被判刑3個月，去年2月20日易科罰金執行完畢。同年5月15日晚上簡到楊男住處，談妥販賣甲基安非他命約1公克給楊，用來取得楊持有價值約2000元的中古電風扇。

簡當場把安毒交給楊，但楊的中古電風扇待修，未交給簡帶走。法官認為，簡雖尚未取得楊男的電風扇，但那只是價金給付遲延問題，與犯罪既遂與否無關，簡販賣安毒交易已完成。

法官查出，簡男去年5月12日以3000元向綽號「黑人」男子買得3公克安毒，換算1公克成本為1000元。簡以2000元（中古電風扇價格）將安毒1公克賣給楊男，明顯賺得1000元價差，坐實販賣牟利犯意與行為，不採信簡男轉讓安毒，非販毒的辯詞。

毒品危害防制條例規定販賣第2級毒品，處無期徒刑或7年以上有期徒刑。法官審酌簡男坦承犯行，販賣毒品1次，對象1人，價格2000元且尚未取得，臨時小額交易惡性情節，遠低於大量走私進口或長期販賣毒品的大盤或中盤，因此依刑法規定減刑，判刑2年。