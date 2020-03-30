歹徒持長槍搶銀行 林口交流道附近找到失竊計程車

台北市北安路板信銀行稍早驚傳搶劫！1名歹徒今早10時37分，疑似持改造長槍搶銀行，還開槍擊中保全右大腿，劫走約80萬元，犯案後開計程車逃逸，稍早警方在林口區文化二路，找到計程車、但歹徒已不在車上，目前仍全力追緝中。

警方調查，這輛犯案用的計程車是失竊車輛，小黃司機今早報案稱，車子被乘客開走。據悉，今天早上7時許，司機在北投芝山站搭載歹徒，歹徒稱要到新北八里區，司機一路開車到中央北路四段，突然肚子痛停車未熄火，跨約分隔島到對向加油站上廁所，如廁後車子就不見了，隨即至警局報失竊。