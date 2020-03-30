北市板信銀行被搶 搶匪槍傷保全奪走80萬

一名戴帽子著口罩的歹徒，今天上午10時42分，持槍闖入台北市中山區北安路板信銀行，在不到五分鐘內，開槍擊中銀行保全右大腿，搶走80萬元逃逸，警方獲報後追捕歹徒中。

根據目擊者描述，搶匪戴口罩，穿黑色上衣，拿綠色布袋，最令人訝異的是，搶匪手持M16步槍，目前警方正釐清歹徒背景與行搶動機。

上午10時42分，位在北市中山區北安路645號的台新銀行發生搶案，搶匪持槍戴口罩蒙面，穿黑衣上衣，開槍打傷保全後，搶走約80萬元置入隨身布袋，隨即逃離現場。

銀行行員趁歹徒逃逸後，按下警鈴報案，叫救護車將保全送醫搶救，警方獲報封鎖現場，保全人員意識清醒送醫急救。

初步了解，搶匪進到銀行內，立即朝保全開了4槍，一發擊中保全右大腿，隨即搜刮現金約80萬元後，跑進北安路630巷內開車離去。

鑑識人員根據現場遺留彈殼，研究使用的是M16步槍，不排除搶匪事先觀察過現場，已調閱附近監視器畫面追捕歹徒。