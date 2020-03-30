聽新聞
test
0:00 / 0:00
高雄萬元債務糾紛引槍擊 現場找到彈匣、車窗有血手印
高雄林姓男子因與綽號「阿元」的王姓男子有債務糾紛，今清晨7點多時，林男開著白色轎車，載著綽號「阿凱」的友人王男到鳳翔公園與「阿元」談判，但沒想到因口角衝突，導致阿元右前臂中槍、「阿凱」背部2處遭子彈貫穿，到院前死亡。
據了解，林男（41歲）的前女友是綽號「阿元」的王男（37歲）的現任女友，因互相間有5萬元債務糾紛，林找來綽號「阿凱」的王男（37歲）助陣，2人開著白色轎車到鳳翔公園談判。
在談判不久後，因林不滿對方說出「你是在嗆什麼！」發生衝突。鳳山警分局7點20分左右接獲報案，到場時已見到「阿元」右前臂中彈倒地、「阿凱」背部有2處子彈槍傷，送醫後不治身亡。
轄區警方鳳山分局與高雄市刑警大隊拉起封鎖線採證，雖未找到涉案手槍，但已在草叢堆中找到彈匣、2發子彈，至於林男等人開的白色轎車，右前車窗還有血手印。
雖然林男與「阿元」都否認有人開槍，但警方懷疑他們供詞避重就輕，目前持續深入追查中。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言