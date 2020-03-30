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高雄萬元債務糾紛引槍擊 現場找到彈匣、車窗有血手印

聯合報 / 記者邱奕能/高雄即時報導
高雄林姓男子因與綽號「阿元」的王姓男子有債務糾紛，今清晨7點多時，林男開著白色轎車，載著綽號「阿凱」的友人王男到鳳翔公園與「阿元」談判。記者邱奕能／攝影
高雄林姓男子因與綽號「阿元」的王姓男子有債務糾紛，今清晨7點多時，林男開著白色轎車，載著綽號「阿凱」的友人王男到鳳翔公園與「阿元」談判。記者邱奕能／攝影

高雄林姓男子因與綽號「阿元」的王姓男子有債務糾紛，今清晨7點多時，林男開著白色轎車，載著綽號「阿凱」的友人王男到鳳翔公園與「阿元」談判，但沒想到因口角衝突，導致阿元右前臂中槍、「阿凱」背部2處遭子彈貫穿，到院前死亡。

據了解，林男（41歲）的前女友是綽號「阿元」的王男（37歲）的現任女友，因互相間有5萬元債務糾紛，林找來綽號「阿凱」的王男（37歲）助陣，2人開著白色轎車到鳳翔公園談判。

在談判不久後，因林不滿對方說出「你是在嗆什麼！」發生衝突。鳳山警分局7點20分左右接獲報案，到場時已見到「阿元」右前臂中彈倒地、「阿凱」背部有2處子彈槍傷，送醫後不治身亡。

轄區警方鳳山分局與高雄市刑警大隊拉起封鎖線採證，雖未找到涉案手槍，但已在草叢堆中找到彈匣、2發子彈，至於林男等人開的白色轎車，右前車窗還有血手印。

雖然林男與「阿元」都否認有人開槍，但警方懷疑他們供詞避重就輕，目前持續深入追查中。

高雄林姓男子因與綽號「阿元」的王姓男子有債務糾紛，今清晨7點多時，林男開著白色轎車，載著綽號「阿凱」的友人王男到鳳翔公園與「阿元」談判。記者邱奕能／攝影
高雄林姓男子因與綽號「阿元」的王姓男子有債務糾紛，今清晨7點多時，林男開著白色轎車，載著綽號「阿凱」的友人王男到鳳翔公園與「阿元」談判。記者邱奕能／攝影
高雄林姓男子因與綽號「阿元」的王姓男子有債務糾紛，今清晨7點多時，林男開著白色轎車，載著綽號「阿凱」的友人王男到鳳翔公園與「阿元」談判。記者邱奕能／攝影
高雄林姓男子因與綽號「阿元」的王姓男子有債務糾紛，今清晨7點多時，林男開著白色轎車，載著綽號「阿凱」的友人王男到鳳翔公園與「阿元」談判。記者邱奕能／攝影
高雄林姓男子因與綽號「阿元」的王姓男子有債務糾紛，今清晨7點多時，林男開著白色轎車，載著綽號「阿凱」的友人王男到鳳翔公園與「阿元」談判。記者邱奕能／攝影
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債務 高雄市

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