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不爽靈骨塔買賣糾紛 惡煞持刀械棍棒砸店與保時捷

聯合報 / 記者蕭雅娟／台北即時報導
警方查扣犯案用器械。記者蕭雅娟／翻攝
警方查扣犯案用器械。記者蕭雅娟／翻攝

鄭姓男子等8人，去年4月涉嫌因靈骨塔買賣糾紛，持棍棒刀械驅車至一家資產管理公司，痛扁李姓負責人和孟姓員工，致受傷流血倒地。警方連夜逮捕8人移送法辦，士林地檢署認為，鄭等人涉犯傷害、毀損罪，依法起訴5人、2人通緝中、1名少年由法院審理。

起訴指出，鄭等人的朋友「生哥」，因和李姓被害人有靈骨塔買賣糾紛，「生哥」在去年4月10日下午夥同鄭等8人，先開車在新北市中和南勢角興南夜市附近集結，再一同前往李男位在北市士林區延平北路七段的辦公室，下車後分別持木棒、鋁製拉桿、撞球桿、高爾夫球桿、伸縮警棍、鐵管、刀械、折疊椅等器械，攻擊李、孟2人，還砸毀車輛。

李遭毆打受有創傷性顱內出血、眼眶骨折、右側視神經病變、右中耳積血、右外耳道撕裂傷，前臂及手臂、額頭也多處受傷。孟則是手部受傷、右側額頭裂傷及額顴骨頭骨折合併血腫等傷害。

李、孟指控，公司是行銷骨灰罐，案發時現場約有8、9輛車，約有20人，被告等人持棍棒刀械衝進公司，呼喊「就是伊，呼伊死」，隨即遭到毆打，保時捷車輛也遭砸破車窗及車體鈑金。當時資管公司2樓的王姓證人證稱，被告等人毆打、毀損約1分鐘。

鄭等被告供稱，起因是因為綽號「生哥」的男子和李男有靈骨塔詐騙糾紛，才會到場砸店、砸車。鄭辯稱，「生哥」要求多邀集一些人，自己是持椅子砸毀販賣機。同車駕駛林男辯稱，「生哥」因靈骨塔詐騙糾紛，需要陪同處理，先到中和集合後才出發至士林，現場有多人持刀械棍棒砸店、砸車。被告劉男稱，鄭男邀約自己到場幫「生哥」討公道，才會到場。周、林、謝、陳等人稱，現場有多人打架事實。

檢察官認為，李、孟2人的傷勢均非致命重擊，認為鄭等人事「尋釁鬧事」，無致人於死意思，認定鄭等7人、1名少年及「生哥」，涉犯傷害、毀損罪嫌，依法起訴鄭、林、周、林、謝男等5人，劉、陳2人通緝，少年由法院審理中，鄭等7人依兒少法建請加重其刑。

現場車輛車窗遭砸毀。記者蕭雅娟／翻攝
現場車輛車窗遭砸毀。記者蕭雅娟／翻攝
警方查扣犯案用器械。記者蕭雅娟／翻攝
警方查扣犯案用器械。記者蕭雅娟／翻攝
惡煞砸店扁人，還毀損保時捷車窗、車體。記者蕭雅娟／翻攝
惡煞砸店扁人，還毀損保時捷車窗、車體。記者蕭雅娟／翻攝
涉案8人遭警方連夜逮補，檢方偵結起訴5人。記者蕭雅娟／翻攝
涉案8人遭警方連夜逮補，檢方偵結起訴5人。記者蕭雅娟／翻攝

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