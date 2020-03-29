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影／同心會涉仙人跳砸店潑漆 刺青店也遭殃

聯合報 / 記者鄭國樑/即時報導
警方追查同心會涉暴力討債案，發現刺青店也遭殃。記者鄭國樑/翻攝
警方追查同心會涉暴力討債案，發現刺青店也遭殃。記者鄭國樑/翻攝

桃園市中壢警方追查天道盟同心會幫派成員，利用女子在網路上交友聊天，進一步約出門後設局被害人，編織理由詐取財物，如詐取不成便施以暴力逼迫被害人交錢。警方昨天下午過後到龍潭等區逮捕4名涉案男子，今天分別依組織犯罪防制條例、槍砲彈藥刀械管制條例、恐嚇取財、妨害自由、傷害、毀損等罪嫌移送桃園地檢署偵辦。

中壢警分局在龍潭區中豐路等地區，逮捕兩名游姓男子（46歲、42歲）、20歲陳男及19歲游姓女子同屬「天道盟同心會」幫派成員，並起出做案用球棒2支、開山刀2柄。

警方追查，這批同心會成員以綽號「阿彪」的46歲游男及綽號「小阿國」42歲游男為首，平時除了以收帳為生，並安排游女在網路上以交友名義，引誘網友出門碰面，再以仙人跳手法指稱網友欺負游女，逼見面者拿出數萬元不等了事，若不聽從便以暴力恐嚇交款，嚇得被害人想辦法籌錢息事寧人。

警方查出歹徒以砸店、潑漆等方式恐嚇被害人簽本票得逞，包括去年6月時砸毀一名男子經營的刺青店，同年8月闖入一名年輕男子家中潑漆、毀損、竊盜。儘管游姓等人否認犯行，辯稱確實有債務往來，或只是幫忙居間協調，沒有暴力討債或恐嚇，但警方未採信，全案訊問後依組織犯罪防制條例多項罪嫌移送桃園地檢署偵辦。

中壢警分局分局長劉印宮表示，雖然現在防疫迫在眉睫，但警方雖投入大量人力協助防疫，但是維護治安的決心並未鬆懈，警方將持續捉拿社會不法之徒到案，一切挑戰公權力之不法行為，必定嚴辦到底，絕不寬貸。

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警方起出同心會成員涉暴力恐嚇使用的刀械。記者鄭國樑/翻攝
警方起出同心會成員涉暴力恐嚇使用的刀械。記者鄭國樑/翻攝

恐嚇 幫派

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