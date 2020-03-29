台版陳同佳跨國持空氣槍搶名表 台中地院裁定延押至6月

台籍男子林湯駿去年10月間涉嫌在香港持空氣槍，搶走價值389萬元的勞力士手表，潛逃回台後被捕，被稱為「台版陳同佳」案，台中地檢署認定全案台灣有司法管轄權，在今年1月間偵結，並依加重強盜罪起訴，不過林涉在日本、新加坡等地涉嫌的搶奪案，則因本刑在3年以下，檢方不起訴，全案移審台中地院後，院方裁定羈押3月，因羈押期將屆，台中地院25日開庭審理，裁定延押林2月，至6月9日。

台中地院審酌，林涉嫌強盜案，起訴後經法院訊問，承認在香港鐘錶行搶奪2只勞力士手表，並稱當時他離門口很近，拿出沒有殺傷力仿真槍支，因為店員離得很近，手上手槍被拍掉後，他馬上逃離，否認有加重強盜罪的犯行。

台中地院指出，根據起訴書資料所載，林涉嫌加重強盜罪，且在香港犯案後旋搭機返台、前往高雄變賣，顯然迅速離開犯罪行為地、銷贓湮滅證據的行為，另外林涉嫌5年以上重罪，且林供述反覆不一，數度翻供，林屢次在海外涉案，嚴重影響國際觀瞻、危害治安重大，為確保後續審判或執行程序順利進行，仍有必要繼續羈押，從4月9日起，延押2個月。

林湯駿（30歲）去年10月前往香港，先到旺角一家模型槍店，購買仿真Glock 17黑色空氣槍，隔天中午持槍到「經典時計」表行，假裝購買港幣99萬元（約台幣389萬元）的兩只勞力士手表，見男店員站在門口，拿出預藏槍枝強取手表，與店員拉扯過程中，空氣槍掉落在地，林驚慌逃逸，隔天搭機返台。

檢警依據去年11月5日香港港務處「請求協查調查一宗行劫案」傳真函，明確指出林「持疑似手槍指向職員」，搶走名表，請求我方協助調查嫌疑人及追查有關失物去向。

同年11月12日，香港警務處發給台灣刑事局一份傳真函，還有表店內監視器畫面截圖等資料，證明林戴白色鴨舌帽、黑衣、黑褲進入表行，坐在店內飾品櫃前準備行搶。

檢警依線索逮捕林，在林與女友住處查扣犯罪所得270餘萬元、4只勞力士手表、PRADA等各式名牌包、TIFFANY項鍊、玉珮、墜子等贓物。