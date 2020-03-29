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影／警分局異地辦公找場地 除役廳舍重批戰袍戰肺炎
台中市警局因應新冠肺炎疫情升溫，指示轄區15個分局需做好「異地辦公」的準備工作，台中市第五警分局找到過去為位於北屯區北屯路的五分局舊址，該址原本已經除役，但配合疫情，重新作為防疫第二辦公室使用，希望治安與警力在肺炎期間，沒有破口。
台中市第五警分局表示，北屯區北屯路是台中市最重要的道路之一，過去第五警分局的舊址鄰近太原火車站，但因廳舍空間不敷使用而除役，近十年來，北屯區人口不斷增加，直到近期，市府投入幾項重大建設，包括活絡大坑商圈，鐵路高架化，以及太原路地下道填平工作，一連串的建設，帶動周圍商家行情，文青店家也漸漸進駐，人潮不斷湧入，也讓當地居民感受到北屯區越來越進步，也成為外地居民最常探聽的宜居區域。
第五警分局指出，配合市警局異地辦公的政策，分局也藉此決定重啟舊址，在26日舉行異地辦公實地演練，分局長郭士傑全程親自督辦，要求各組室進行公文測試，確保公文傳遞流暢，行政指令上情下達，此外行進動線及出入口也做出分流規劃。另外分局長溫馨提醒每位外勤同仁，在處理案件時，要能夠有效掌握接觸過的每一位民眾，詳細記錄民眾資料及電話在電腦資料夾內，對於疫情回溯上有極大的幫助。
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