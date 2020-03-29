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隨機殺人、街頭暴力頻傳 學者籲掌握特定人格阻悲劇

聯合報 / 記者曾健祐／桃園即時報導
桃園蘇姓男子（右）無業以網咖店為家，昨凌晨向劉姓店員借錢遭拒，竟一刀刺向劉胸口致死，法院依強盜殺人罪嫌將蘇收押。圖／報系資料照
桃園蘇姓男子（右）無業以網咖店為家，昨凌晨向劉姓店員借錢遭拒，竟一刀刺向劉胸口致死，法院依強盜殺人罪嫌將蘇收押。圖／報系資料照

新店日前直播主隨機殺人案震驚社會，桃園昨發生無業男借錢不成一刀刺死網咖店工讀生，2起案件類型不盡相同，但均為街頭暴力犯罪，死者也都是年輕人；學者認為，若能察覺凶嫌事前各種異於常人的性格、顯露徵狀提早通報，加上警政、社政及衛政落實整合，才能從源頭阻止悲劇重演。

中央警察大學法律系教授許福生說，據日本研究隨機殺人有4項動機，包括對自己境遇不滿、自殺或期待被判死、希望入獄吃牢飯，及對殺人感興趣，比對國內近年湯姆熊割喉10歲男童案、鄭捷案及小燈泡案，凶嫌多具有無業、家庭不和、社交不良，且敏感自卑、想法偏頗，並以單獨犯為型態。

他認為，最重要的是加強高風險人群的辨識度，由警察通報，社政、衛政結合，另除了衛福部強化社會安全網，警政方面則是治安顧慮人口、少輔會及被害保護工作，雙方跟社安網的連結仍得繼續加強。

中華民國犯罪學學會理事李修安博士指出，從情境犯罪預防觀點來看，特定人格傾向者若成長於負面社會情境，一旦遭遇特殊導火事件刺激，犯罪動機因此發生，得避免錯誤的人，在錯誤時間，到錯誤的地方犯罪，才可有效避免憾事。

他建議從2個面向著手，「危險時空情境預控」針對特殊場所的管理人應負起監控、維護治安工作，也就是第三警政概念，而「強化全民治安網絡」，除著重法治教育，警察得留意轄內有精神異常、暴力徵候者，就算無前科也得比照治安顧慮人口約制，嚴重者通知社福機關。

銘傳大學犯罪防治學系副教授王伯頎說，國外研究有「病態人格」概念，和思覺失調、反社會人格不盡相同，涉及到精神鑑定、藥物濫用，必須依據當事人過去精神健康狀況評估。

王說，桃園殺人案件據媒體報導，凶嫌長達3、5年以網咖為家，由父母提供金援，是否有反社會人格模式，或是長期和社會脫節，本身成長、工作、家庭背景，甚至是有無用藥酗酒等問題，都可能是暴力的預測因子，他建議相關業者發現類似狀況，可付諸關懷或通報，提前預防以免悲劇重演。

殺人 警察

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