警署長到中山分局慰勤 發加菜金「目前最重要是防疫」

警政署長陳家欽昨晚慰勤中山分局，向同仁頒發加菜金。媒體詢問他遭質疑為提拔自己人，涉偽造文書、遭內政部函送一事，他不回應，表示目前最重要是投入防疫，全力以赴。他說，警局都有24小時監視違反居家隔離、檢疫的電子媒體。另外，警察外出臨檢，拿著M-Police系統調查身分，系統裡都有居家檢疫隔離者資料，呼籲民眾守法。

基層向陳家欽報告，轄內居家隔離、檢疫共141人。陳家欽說，現在防疫重點是防止居家隔離、檢疫的人違反規定，所以有2個系統，在警察局、分局都有監視的電子媒體，只要有違法居家隔離規定，系統就可以反映，同仁24小時監看，就可以通報、處置、重罰、重判。另外，派出所、分局都會一起來編排臨檢勤務，夜店或是路檢，拿著M-Police，這些系統都有居家檢疫隔離資料，他們加強臨檢，也可以找到這些人（違反居家隔離檢疫者）。因他們（同仁）的辛苦，自己特地來台北市中山分局，為他們打氣。 警政署署長陳家欽（中+ 到中山分局慰勤。記者李隆揆／攝影 警政署長陳家欽接受媒體訪問。記者李隆揆／攝影 警政署長陳家欽簽署簽到簿。記者李隆揆／攝影