酒駕拒檢 警開5槍誤殺女乘客

桃園八德分局前天深夜欲攔查一輛違停車輛，吳姓男駕駛疑酒駕心虛拒檢，警方追捕過程中，吳男因二度倒車衝撞警車，八德派出所曾姓副所長見事態緊急，連開五槍示意停車，原本想朝輪胎開槍嚇阻，不料有三槍不慎打入車內，擊中右後座楊姓女乘客，導致楊女左肩、左腿中彈，送醫不治。

警方偵詢時，吳男（五十歲）酒測值為零點四九毫克，吳男坦承因酒駕心虛，才開車逃逸。吳男職業是工人，死者楊姓女子是商家櫃台人員，案發時，楊女的男友坐在她旁邊。

由於事涉員警用槍有無過當，檢方昨天已先行偵訊曾姓副所長，釐清開槍時機，訊後請回，同車另兩警也列關係人偵訊，同樣請回，吳姓駕駛漏夜偵訊，兩萬元交保。

八德分局強調，會全力協助家屬處理善後，曾姓男警案發後先列關係人，檢方昨天傍晚相驗楊女（卅六歲）遺體，排定明天解剖；楊女家屬態度低調，僅說若有疏失該提告會提告。

桃園市警察局長陳國進說，市警局督察室已展開調查，警方會全面配合偵辦、釐清經過，若有過失依法處理，若認定無過失，他也會力挺同仁。

前天深夜十一點四十分，八德派出所一車三警外出巡邏，行經介壽路二段時，發現路旁有輛銀色轎車違停，先以廣播器要求「停車受檢」，未料男子卻駕駛銀色轎車加速逃逸，警方緊追。

員警沿途不停用廣播器要求停車，但吳男不配合，車輛開往建國路四二二巷底時，吳男見前方路窄想迴轉，先衝撞停在巷底的轎車，見警方尾隨在後，兩度倒車衝撞警車，第三度衝撞不成後，曾姓副所長旋即下車，從車後一連開了五槍，但吳男還不停車，繼續駕車往介壽路方向逃逸。

員警最後在兩公里外的介壽路、廣福路口，攔下吳男轎車，員警上前盤查時，發現後座楊女中彈，救護人員到場時，楊女意識不清，上半身癱軟倒在車外，左背部有明顯外傷，緊急送往聖保祿醫院急救，但因傷重又轉往林口長庚醫院開刀，最後因失血過多，昨天早上宣告不治。

據了解，吳男當時車上另載兩男一女，都是朋友關係，前天深夜一行人吃羊肉爐聚餐飲酒，近午夜時散會，楊女與男友本來要搭計程車離開，最後仍坐上吳男的轎車，沒想到遭到誤擊。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康