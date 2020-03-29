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街頭兇殺案／送醫血已流乾 祖母心痛
桃園市平鎮區劉姓男子當街遭行搶刺殺，劉男祖母聽聞噩耗悲痛欲絕，她說，孫子很乖，上班貼補家用，沒想卻在上班途中遇劫，看孫子血都流乾了，好心痛。
劉男祖母說，孫子前晚十二點在上班途中遇害，同樣在網咖上班的姐姐等不到弟弟來接班，於是騎摩托車尋找，結果竟看到弟弟倒在路旁，送到醫院時血都流乾了，急救一個半鐘頭仍回天乏術，「兇嫌怎麼如此狠心。」
祖母說，孫子很乖，平時除了上班在店裡，下班就在家打電動，不曾出門；在網咖上班的姐姐看他沒工作，要他一起去上班貼補家用。
劉男姐姐在臉書PO文指出，弟弟非常孝順，從來沒有跟家人拿錢，沒讓家人擔心過，也非常好學，熱愛各種外文，除了自學日文考到證書，現在還在學俄文及英文，今年當完兵後，打算去當日文翻譯。
她指出，弟弟從國中被霸凌後就不太敢出門，直到去年帶他一起去上班，才走出家門，沒想如今竟在上班的路上，遭歹徒拿水果刺死，弟弟才十九歲，人生才剛開始，是怎樣的深仇大恨，要一刀致人於死？
劉男被水果刀刺傷後，一度想逃回家求救，但途中不支倒地，送醫急救仍回天乏術，犯案的蘇男隨後前往平鎮警分局自首。
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