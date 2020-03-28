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19歲孝子遭無業男刺死 家人哭來生再聚

中央社 / 桃園28日電
桃園市平鎮區昨天凌晨，一名在網咖上班的19歲劉姓男子在前往上大夜班的路上，行經南豐路93巷時，遭疑似埋伏多時的35歲蘇姓男子一水果刀襲擊，心臟中刀，到院時已無生命跡象。記者高宇震／翻攝
桃園市平鎮區昨天凌晨，一名在網咖上班的19歲劉姓男子在前往上大夜班的路上，行經南豐路93巷時，遭疑似埋伏多時的35歲蘇姓男子一水果刀襲擊，心臟中刀，到院時已無生命跡象。記者高宇震／翻攝

長期沉溺網咖的無業蘇姓男子，疑似缺錢花用，今天持水果刀行搶，刺死19歲劉姓網咖工讀生。而死者的祖母哭紅雙眼說，孫子平常相當孝順，也很乖，希望來生再聚祖孫緣。

桃園市平鎮區今天凌晨0時許發生搶劫殺人案，無業的35歲蘇男疑因缺錢花用，持水果刀在路邊揮砍，並在平鎮區南豐路尋找行搶對象，刺死正要前往網咖上班的19歲劉姓工讀生。被害人雖掙脫逃離現場，但仍因失血過多，倒臥於路旁，送醫後仍宣告不治。

檢方下午在偵訊後以蘇嫌所犯罪刑為死刑、無期徒刑重罪，且有逃亡、湮滅證據之虞，依強盜殺人罪嫌，向法院聲請羈押。

檢方初步表示，蘇男經常出入死者任職的網咖店，今天凌晨見劉姓工讀生路過，強令死者拿出財物遭到抗拒，隨即持水果刀刺殺死者，劉姓工讀生雖經送醫，仍不治死亡。

警方初步調查，蘇男無業，平日遊手好閒流連於網咖，疑因缺錢花用，竟持刀埋伏於路旁，見準備上班的劉男經過，上前持刀脅迫對方要交出財物；劉男掙扎抵抗，兩人在扭打過程中，蘇男持刀刺向劉男胸口，但被害人仍難逃死劫。

死者的姊姊與媽媽清晨到分局製作筆錄，對於劉男慘死「無法接受」。

劉姓男子姐姐在臉書（Facebook）貼文，並以「又一起隨機殺人案件」、「我不想我弟走的不明不白」、「真的不能除死刑」表達內心的憤怒，她提到弟弟平時很乖，也很孝順，從來就完全沒跟家裡拿過錢，也很獨立，從來沒讓家人擔心過。熱愛讀各種外文，自學日文，現在還在學俄文，英文，準備今年要當兵，當兵回來打算要去當日文翻譯。

死者的姐姐說，「國中被霸凌之後就完全不出門的他，直到去年我帶他一起到我們公司上班，今天在上班的路上，遭嫌犯直接拿水果刀，直接往我弟弟的心臟刺下去，弟弟嚇到，要跑回家求救的路上，就沒了呼吸心跳倒在路邊」。「嫌犯自首說是要搶劫，但是到底有什麼深仇大恨要一刀致人於死」。

死者的姐姐感嘆說，「弟弟才19歲，人生才剛要開始，就被你一刀摧毀了」。

死者的祖母也紅著雙眼說，孫子很孝順，也很乖，平常除了上班工作，就是在家裡，也不太常出門，怎麼會遇到這種事情，痛斥殺人的人絕對不能有好下場，也希望來生與孫子再聚祖孫緣。

蘇嫌的家人也被約詢到案說明時，面對蘇嫌殺人表達深深抱歉，但咒罵蘇嫌「不做事就算了，還闖下大禍」。

警方初步發現，蘇男沉溺於打電動，凌晨自知難逃法網，向警方投案時，還自稱「網咖常客」，至於確切行凶動機，仍待檢方進一步釐清。

殺人

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