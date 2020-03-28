八德警開槍誤擊 女子左肩、左腿中3槍身亡

桃園市警八德分局一名曾姓男警昨天深夜值勤攔查可疑車輛，因吳姓男駕駛疑喝酒心虛，拒絕警方攔檢逃逸，員警追捕過程中陸續開5槍，未料坐在車內右後方的女乘客36歲楊姓女子中彈，左肩、左腿各中3槍，送醫當下即意識不清，最後仍傷重不治，檢方預計明天相驗，釐清女子死因與相關責任。

據悉，吳姓男子昨晚與一行友人吃宵夜喝酒，離去時雖有喝酒，但仍載著其他3名友人離開，他駕駛NISSAN SENTRA銀色轎車，因在介壽路上違規停車，被巡邏員警盯上，警方示意停車受檢，吳姓男子因飲酒心虛，加速逃離，反而引來警方開車追捕。

警方追捕過程一路從介壽路到建國路巷內，由於吳姓男子已經開到小巷內，自知難逃，竟還2度倒車衝撞警車，甚至要衝撞員警，當時駕駛警車的曾姓員警見狀立刻拔槍連開5槍，吳姓男子自知車輛中彈，竟還持續逃往介壽路方向，2公里後遭警網圍捕。

「連聽到3聲槍響砰！砰！砰！嚇死了！」一名住在建國路巷內的住戶說，昨晚11點多人在房間內休息，沒想到竟突然聽到槍聲大作，他一聽就知道是槍聲，但嚇得不敢出門，就怕一出門就被流彈波及，也有住戶說以為是發生車禍，沒想到是警方開槍。

吳姓男子駕駛的NISSAN SENTRA銀色轎車，已經被拖回八德警分局進行採證，後方行李箱、擋風玻璃都有槍擊痕跡，車內並無查獲毒品等違禁品。