嗜賭鴛鴦積欠百萬 開檳榔攤販毒遭逮

台北市警方日前接獲民眾舉報，稱一對情侶以檳榔攤作為掩護，實則私下販賣毒品牟利，警方3月18日展開搜索，在檳榔攤內發現毒品安非他命，2嫌稱因賭博積欠百萬鉅款，逼不得已才販毒牟利，警詢後依毒品危害防制條例送辦。

警方調查，32歲的蔡姓女子與林姓男友，因沉迷地下麻將賭博，積欠百萬鉅款，被逼還債之下冒險販毒，她們在新北市板橋區、中和區、新店區及三重區設置檳榔攤，隨機擇店營業，蔡女表面上是檳榔西施，實為兩人掛羊頭賣狗肉，私下販賣安非他命毒品給藥腳牟利。

據了解，蔡女以每公克2000至3000元價格販賣安非他命，警方3月18日兵分多路，在新北市中和、新店以及三重地區逮捕蔡女、林男及藥腳等5人，查扣毒品安非他命、手機等證物，詢後依毒品危害防制條例送辦。

警方呼籲，正值全台防疫期間，但警方打擊犯罪不打烊，未來也將落實反毒工作將毒品趕出民眾生活圈，避免毒蟲聚集施打毒品衍生群聚感染。