防疫期間不鬆懈 竹市警3個月查獲逾6公斤毒品

新冠肺炎全球疫情延燒，各級政府機關積極防疫，新竹市警方除全力投入防疫工作外，也強力維護竹市治安，今年前3月已查獲毒品藥頭26人、各級毒品超過6公斤、非法槍械13支、子彈196顆，成果斐然。

新竹市警察局表示，毒品及非法槍械嚴重影響市民人身及居住安全，為避免毒品殘害民眾、非法槍械流入市面，成為犯罪工具，造成治安危害，警察局秉持「向上溯源、向下刨根」的策略，針對治安熱點、易發生槍擊案件、治安顧慮場所等，加強稽查。

統計今年前3月，已查獲供毒藥頭26人、各級毒品重量6126公克、槍枝改造場所1處、各類非法槍械13支、子彈196顆，成果斐然。

新竹市警察局長鄧學鑫表示，防疫期間，法律無假期，警方除強力查處疫情假訊息及囤積哄抬防疫物資案件外，仍持續打擊詐欺、毒品、槍械、暴力等各類犯罪，給市民一個安居樂業的生活環境。